مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 26.. هجرس يساعد حزلقوم للفوز بنصف مليون جنيه

تذكر هجرس خلال أحداث الحلقة 26 من مسلسل الكبير أوي8 الذي يعرض على قناة on عقب أذان المغرب، أيام المدرسة للإجابة على سؤال في مسابقة من سيربح النصف مليون.

أحداث الحلقة 26 من مسلسل الكبير أوي 8

وتذكر هجرس خلال الحلقة 26 من مسلسل الكبير أوي8، أيام المدرسة لمساعدة حزلقرم في سؤال من هو أول طيبب من القدماء المصريين، وعاد الكبير فلاش باك لأيام المدرسة ليتذكر الإجابة ويبعث الكبير إشارات لحزلقوم، بأنه حسي رع.

أبطال الحلقة 26 من مسلسل الكبير أوي 8

شارك الحلقة الـ26 من مسلسل الكبير أوي 8 أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، عبدالرحمن حسن، مصطفى غريب، والفنان عمرو رمزي بدور المذيع.