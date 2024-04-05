رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 26.. هجرس يساعد حزلقوم للفوز بنصف مليون جنيه

كتب:

ياسمين محمود
07:38 م | الجمعة 05 أبريل 2024
مشهد من المسلسل

مشهد من المسلسل

تذكر هجرس خلال أحداث الحلقة 26 من مسلسل الكبير أوي8 الذي يعرض على قناة on عقب أذان المغرب، أيام المدرسة للإجابة على سؤال في مسابقة من سيربح النصف مليون.

أحداث الحلقة 26 من مسلسل الكبير أوي 8

وتذكر هجرس خلال الحلقة 26 من مسلسل الكبير أوي8، أيام المدرسة لمساعدة حزلقرم في سؤال من هو أول طيبب من القدماء المصريين، وعاد الكبير فلاش باك لأيام المدرسة ليتذكر الإجابة ويبعث الكبير إشارات لحزلقوم، بأنه حسي رع.

أبطال الحلقة 26 من مسلسل الكبير أوي 8

شارك الحلقة الـ26 من مسلسل الكبير أوي 8 أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، عبدالرحمن حسن، مصطفى غريب، والفنان عمرو رمزي بدور المذيع.

اقرأ المزيد:

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 26.. أحمد مكي يتذكر أيام المدرسة

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 24.. العترة يطلب من أحمد مكي أن يزوجه

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 24.. أحمد مكي في مغامرة جديدة بعد رحيل الغوريلا

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 23.. هل سيتخلص أحمد مكي من الغوريلا؟
بقلم ياسمين محمود