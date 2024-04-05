بدأت الحلقة الحادية عشر من مسلسل جودر، بشعور ياسر جلال «جودر» بالحزن بعد حرق المحل الخاص به من قبل شومان في يوم زفافه على حبيبته شروق، ما جعله يفقد مصدر رزقه ضمن ملخص مسلسل جودر الحلقة 11، الأمر الذي جعل شروق زوجته التي تمثل دورها الفنانة جيهان الشماشرجي، تخبره أنها ستساعده وستلجأ لوالدها حتى تتحسن الأوضاع.

ملخص مسلسل جودر الحلقة 11.. ياسر جلال يرفض مساعدة زوجته شروق

وعندما أخبرته شروق أنها ستساعده رفض، وطلب منها ألا تتحدث في ذلك الموضوع مرة أخرى، وعندما حاولت والدته أن تقنعه بأن يدع زوجته تساعده رفض ذلك، وذهب إلى الخارج حتى يستطيع أن يفكر في حل لتلك المشكلة ضمن ملخص مسلسل جودر الحلقة 11، ثم وجد أحد التجار الذي أخبره بأن يأخذ سنارته ويتجه إلى بحيرة قارون حتى يصطاد.

قصة مسلسل جودر

ومسلسل جودر من بطولة ياسر جلال ونور وياسمين رئيس ووفاء عامر وعزيز مخيون، وتدور أحداثه حول القصة التي تحكيها شهر زاد لشهريار حتى لا يقتلها مثل ما فعل مع باقي الفتيات التي تنزوجها من قبل، وتتمحور تلك القصة حول جودر ابن عمر المصري الذي جعله الحكيم شمندر حامي وحارس الكنز الخاص به، خوفا أن يستغله الشمعيون أو الأشرار في عمل الشر.