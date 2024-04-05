حادث أليم.. الموت يفجع الفنان باسم سمرة

أعلن الفنان باسم سمرة، منذ قليل، عن وفاة نجل ابنة عمته خلال حادث سير أليم، تعرض له في الساعات القليلة الماضية، وذلك من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك».

تفاصيل وفاة نجل ابنة عمة باسم سمرة

وكتب باسم سمرة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى إثر حادث أليم، زينة الشباب أيمن حسنابن ابن بنت عمي وأختي الكبيرة نجلاء سمرة، نسألم الدعاء له بالرحمة والمغفرة»، ولم يحدد الفنان باسم سمرة موعد الجنازة أو العزاء حتى الآن.

آخر أعمال الفنان باسم سمرة

وكان آخر أعمال الفنان باسم سمرة، مشاركته في فيلم الملكة مع الفنانة هالة صدقي بالموسم السينمائي الماضي، ولم يحقق سوي إيرادات ضئيلة وتمّ سحبه من دور العرض السينمائية، وكان أخر أعمال بالموسم الرمضاني مشاركته في مسلسل بابا المجال العام الماضي مع الفنان مصطفي شعبان، الذي حقق من خلاله نجاح جماهيري كبير.