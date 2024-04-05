مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 26.. حزلقوم يكسب 500 ألف جنيه

فاز حزلقوم خلال الحلقة 26 من مسلسل الكبير أوي 8، الذي يعرض على قناة on عقب أذان المغرب، بجائزة النصف مليون جنيه، في مسابقة من سيربح المليون جنيه التي قدمها ضيف الشرف عمرو رمزي.

أحداث الحلقة 26 من مسلسل الكبير أوي 8

واعتمد حزلقوم في نهاية مسابقة من سيربح المليون، على نفسه في إجابة سؤال النصف مليون جنيه، إذ استخدم وسيلة «حادي بادي» التي تعلمها من هجرس، ليصل بالفعل إلى الإجابة الصحيحة، وكان السؤال هو «زلزال 1992 كان كام ريختر؟»، وذلك بعد اكتشاف إدارة البرنامج عقب مراجعة كاميرات المراقبة أن الكبير كان يغشش حزلقوم الإجابات من خلال «السعال».

وفي النهاية، سلّم عمرو رمزي، حزلقوم شيكًا بنصف مليون جنيه، الذي فاز به من البرنامج.

مواعيد إعادة مسلسل الكبير أوي 8

ويُعاد مسلسل الكبير أوي على قناة on في تمام الساعة 3 صباحا من اليوم التالي، ثم تعاد الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 3 مساء، كما تعرض في التوقيت نفسه عبر منصة WATCH IT.