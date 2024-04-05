أوقاف الغربية تحتفل بليلة القدر من المسجد الأحمدي بطنطا 

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، احتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر من داخل رحاب المسجد الأحمدي بطنطا، وذلك بحضور اللواء محمد عمار مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، الدكتور محمدحسين نائب رئيس جامعة طنطا، واللواء محمد العناني رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، المستشار عمرو حتاته المستشار القانوني للمحافظ، فضيلة الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

محافظ الغربية يؤدي صلاة التراويح

وأدى محافظ الغربية صلاتي العشاء والتراويح، تبعها تلاوة قرآنية للشيخ محمد بسيوني، ثم كلمة للشيخ خالد خضر، أشار فيها إلى فضل ليلة القدر، التي أنزل فيها القرآن الكريم، تلك الليلة التي يغفر فيها الله لعبادة المؤمنين ويعتقهم من النار، لذا يجب على كل مسلم أن يتقرب فيها إلى المولى -عز وجل- حتى ينال شرف العتق من النار ودخول جنة الخلد مع النبيين والصديقين والشهداء، واختتمت الاحتفالية بالتواشيح والأدعية الدينية التي قدمها الشيخ محمد عبد الله.

تكريم أمام المسجد

وفي نهاية الاحتفال، سلم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والشيخ خالد خضر درع التميز من مديرية الأوقاف للشيخ الدكتور عبدالرحيم قحيف إمام وخطيب المسجد الأحمدي لبلوغه سن المعاش.