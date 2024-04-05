مش هتصدق ملامح أبطال مسلسل يوسف الصديق بعد 16 سنة.. «أثينات بقت أحلى»

حقق مسلسل يوسف الصديق رواجًا كبيرًا في مختلف أنحاء الوطن العربي، بعدما عُرض لأول مرة في شهر رمضان المبارك عام 2008، وبعد مرور سنوات طويلة، تغيرت ملامح أبطال المسلسل، الذين أدهشوا محبي «يوسف الصديق».

مسلسل يوسف الصديق

ونستعرض في التقرير التالي، مشاهد توضح تغير ملامح أبطال مسلسل يوسف الصديق، الذي حاز على إعجاب الآلاف من الجمهور المصري والعربي في مختلف أنحاء العالم، خاصة أن المسلسل عُرض في أكثر من 100 دولة، إلا أن مصدرها هو «إيران».

ما يقرب من 16 عامًا، مرّت على العرض الأول لمسلسل يوسف الصديق، من بطولة الفنان مصطفى زماني، الذي أدى دور «يوسف»، وتداول عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» صورًا توضح تغير ملامحه تمامًا عن شخصيته في المسلسل، وهو ما دفع الجمهور إلى رؤية باقي صور الأبطال.

تغير ملامح أبطال المسلسل

وحسب بعض حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، نستعرض صور أبطال مسلسل يوسف الصديق ما بين الماضي والحاضر، منهم الطفل يوسف، وزليخة، وأثينات، وميماسابو، وأخيرًا يوزرسيف «الشاب يوسف»، الذي اندهش الجمهور من تغير ملامحهم بهذا الشكل، نظرًا لمرور السنوات الطويلة على العرض الأول للمسلسل، الذي ظل قرابة 3 أعوام، حتى انتهى فريق العمل من التصوير.

«يوسف الصديق» هو مسلسل تاريخي، يروي قصة النبي يوسف «عليه السلام» المستوحاة من القرآن الكريم، منذ ولادته وحتى لقائه بأبيه النبي يعقوب «عليه السلام»، بعد غياب طويل دام لسنوات، فضلًا عن ما قام به إخوته معه، مرورًا بسفره ونشأته في مصر، وكيف وقعت زوجة عزيز مصر «زليخة» في حبه، وإقامته في السجن وأصبح عزيز مصر.