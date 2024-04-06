ألمي كفارنة: تلقيت عروضا كثيرة بعد المشاركة في كتابة مسلسل رسالة الإمام

أكدت السيناريست ألمي كفارنة، مؤلفة مسلسل بدون سابق إنذار، أنها لم تشعر بالانتقال بين الكتابة للدراما أو الإعلام أو الصحافة، فكلها حلقة واحدة مكونة من 3 عناصر أساسية، وهو التلقي والتحليل وإعادة إنتاج المادة، منوهة إلى أنه في حال التعرض لحادث اجتماعي في الشارع من الممكن أن تتطرق اليها بالعديد من الأشكال لنقلها إلى الجمهور.

«كفارنة»: مررت بتجارب عديدة في مجال التأليف

وأشارت «كفارنة»، خلال لقائها مع الإعلاميتين يارا مجدي وسارة سراج، ببرنامج «حصاد الدراما»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أنها مرت بعديد من التجارب في مجال تأليف الدراما وكتابة المحتوى في سوريا.

وذكرت، أنه كانت واحدة من الأشخاص الأساسيين المشاركين في كتابة مسلسل رسالة الإمام للفنان خالد النبوي، والذي عُرض الموسم الرمضاني الماضي، وبعد ذلك عُرض عليها المشاركة في أعمال درامية وسينمائية.