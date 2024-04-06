مخاطر زيادة نسبة «فتيامين د» في الجسم.. تسبب في وفاة شخصين

خلال شهر واحد فقط توفي رجل بريطاني وأمريكي بسبب الإصابة بفرط كالسيوم الدم، الذي يبدأ بتراكم كميات من الكالسيوم بمستويات مفرطة، وذلك نتيجة زيادة نسبة «فيتامين د» في الجسم الذي يحتوي على سُمية أدت لوفاة هذين الشخصين.

ودخل البريطاني ديفيد ميتشنر، البالغ من العمر 89 عامًا، المستشفى بعد شعوره ببعض التعب ليكتشف الأطباء معاناته مع فرط الكالسيوم أي ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم، إذ كشفت الاختبارات أن هذه المستويات تجاوزت الحد الأقصى المسموح به، وجاءت وفاته بعد أيام فقط من دخوله المستشفى، وكشفت تقارير المستشفى أن «ديفيد» كان يتناول مكملات الفيتامينات، طوال الأشهر الـ9 التي سبقت وفاته.

سمية «فتيامين د» يمكن أن تؤدي إلى الوفاة وهو أمر يجهله الكثير، وبحسب تقرير صادر عن معهد الطب «IOM» عام 2010، يفيد بأن مستويات «فتيامين د» البالغة 20 نانوجراما لكل ميليمتر هي الكافية لصحة العظام، وإذا تخطت 300 نانوجرام لكل ميليمتر يصبح الأمر خطيرًا وهو الحد الأقصى، وفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

تأثير المكملات الغذائية

وسمية «فتيامين د» أو زيادة نسبتها في الجسم يمكن أن تكون بسبب المكملات الغذائية، إذ تندرج أسفل مخاطرها وآثارها الجانبية، لكن الأخطر من ذلك، هو عدم وجود تحذيرات على عبوات المكملات.

وأشار طبيب قلب بريطاني بحسب «ديلي ميل»، إلى أن عدم وجود تحذيرات على عبوات المكملات الغذائية والفيتامينات أو داخلها توضح بالتفصيل المخاطر أو الآثار الجانبية المحددة لتناول مكملات «فتيامين د» سيؤدي إلى خطر حدوث وفيات في المستقبل ما لم يتم اتخاذ إجراء.

فرط كالسيوم الدم

وفرط كالسيوم الدم هو حالة طبية نادرة ولكنها خطيرة يمكن أن تضعف العظام وتلحق الضرر بالكلى والقلب، ويرتبط بتناول الكثير من «فيتامين د» انتشار وباء كورونا عندما تم تشجيع استهلاكه لتعزيز جهاز المناعة.

ما هو فرط كالسيوم الدم؟

الدكتور أشرف البخات، استشاري الأوعية الدموية، قال لـ«الوطن» إن فرط كالسيوم الدم هي حالة مرضية بسبب ارتفاع نسبة الكالسيوم في الدم عن معدلها الطبيعي والمعتاد، وتؤدي إلى ضعف في العظام وتكوين الحصوات وطريقة عمل القلب والدماغ، مضيفًا أن فرط كالسيوم الدم يكون نتيجة فرط نشاط الغدد الدرقية.

مخاطر زيادة نسبة «فتيامين د» في الدم

وبحسب موقع «مايو كلينك» الطبي، تستعرض «الوطن» مخاطر زيادة نسبة «فيتامين د» في الدم، وهي:

- هشاشة العظام وترققه، وبدوره يؤدي إلى كسور العظام وتحدب العمود الفقري ونقص الطول.

- حصوات الكُلى، فإذا احتوى البول على كميات كبيرة من الحصوات فقد تتكون بلورات في الكُلى، ومع الوقت يمكن أن يؤدي إلى الفشل الكُلوي.

- كما يمكن أن يؤدي زيادة نسبة «فتيامين د» إلى مشكلات بالجهاز العصبي.

- اضطراب القلب.

زيادة «فتيامين د» في الجسم

ونقص نسبة «فتيامين د» في جسم الإنسان تؤدي إلى مشاكل صحية عديدة، ويمكن زيادته عن طريق:

- التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات الصباح.

- مارسة التمارين الرياضية.

- تناول الغذاء الغني بفيتامين د «المكملات».