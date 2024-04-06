شرط مهم لشراء سيارة من الورثة يجب أن تعرفه.. قانوني يوضح

يعتبر شراء السيارة من القرارات التي تراود الكثيرين، إذ يُفضل البعض شراء سيارة جديدة، والبعض الآخر يقرر شراء سيارة مستعملة لانخفاض سعرها مقارنة بالجديدة، ونشرح لكم في السطور التالية كيفية شراء سيارة مستعملة من الورثة واتباع الخطوات السليمة لتسجيل التوكيل.

قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إنه يجب مراعاة شرط مهم عند الشراء من الورثة وهو مراجعة كل الورثة الذين لهم حق التعامل على هذه السيارة، وذلك عن طريق الاطلاع على إعلام الوراثة الصادر للورثة.

تحرير توكيل بالتصرف للنفس وللغير

وأضاف محفوظ في تصريحات لـ«الوطن» أنه يجب تحرير توكيلات بالتصرف للنفس والغير من كافة الورثة سواء كانوا في توكيل مجمع أو كل منهم على حدة، ويجب أن يتضمن التوكيل التعامل مع المرور حتى يتسنى للمشتري الترخيص دون الرجوع للورثة مرة أخرى.

طلب شهادة البيانات

وأشار المحامي أنه يجب على المشتري طلب شهادة البيانات الخاصة بالسيارة ليتمكن من معرفة المخالفات الموجودة على السيارة أو اي مشكلات أخرى تعيق الترخيص لاحقاً.