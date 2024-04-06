أمينة شلباية تشرح اتيكيت أكل الكحك.. تجنب هذه التصرفات

يعتبر الكحك من أعرق الحلويات التقليدية المرتبطة بالأعياد منذ القدم، والذي تكثر فيه العزائم والزيارات، ما يدعو لمعرفة الطريقة المثالية لتناول الكحك؛ من أجل الظهور بشكل حضاري، مُراعي للأدب والاحترام للآخرين، وفقًا للمعايير الثقافية والاجتماعية.

وفي هذا الإطار وحسبما ورد عن أمينة شلباية، خبيرة الاتيكيت، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، نوضح الطريقة المثالية لتناول الكحك في العزائم.

اتيكيت تقديم الكحك

في بداية الأمر يجب أن تنتبه صاحبة العزومة إلى تقديم الكحك بأداة خاصة بحمله؛ لأن الكحك يحتوى على غلاف من السكر البودر، الذي يتسبب في اتساخ اليد فور لمسه، كما يمكن أن يكون الضيف لا يحب أن يلمس أي شخص طعامه، لذلك لابد من مراعاة توفير أداة لتقديم الكحك دون تلامس، بحسب أمينة شلباية.

كما يجب وضع أداة لتنظيف اليد بجوار طبق الكحك المقدم؛ لتوفير عامل تنظيف الأصابع للضيف بعد تناول الكحك دون اضطراره لطلب ذلك.

اتيكيت أكل الكحك

عند تناول الكحك في العزائم لابد من تجنب ملء الطبق بكمية كبيرة منه، فيمكن وضع ثلاث حبات متنوعة بين الكحك والغربية والبيتيفور أو البسكويت، وإذا رغبت في المزيد يمكنك أن تجلب نفس العدد مرة أخرى، بل مرات عديدة دون حرج، ما يترك انطباعا حضاريا للحضور.

تُمسك القطعة بأطراف أصبعين فقط من اليد، على أن يتم تناول الكحك على قضمتين أو ثلاث حسب حجم الكعكة، ولكن من الضروري تناول الحبات الصغيرة مثل الغريبة والبيتيفور على قضمة واحدة؛ لمنع الوقوع في حرج سقوط بقايا القطعة «الفتافيت»، مع الحرص على إنهاء القطعة التي يتم تناولها، ومن ثم البدء في قطعة أخرى، أي لا تقضم قطعة وتترك ومن ثم نتذزق أخرى وتترك وهكذا؛ حتى لا يبدو الطبق بمظهر فوضوي.

وأشارت «شلباية» إلى ضرورة الحفاظ على رفع الطبق في مستوى الصدر مع تجنب رفعه عند الفم قائلة «لابد أن يكون الطبق بعيدًا عن الفم نحن لسنا أطفال وحتى الأطفال يجب منعهم من فعل هذا التصرف».