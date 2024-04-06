تنظيف المنزل قبل حلول عيد الفطر المبارك من أهمّ الطقوس التي تحرص عليها ربات البيوت لاستقبال العيد وضيوفه، لكن مع ضيق الوقت وسرعة مرور الأيام، تُفاجأ بعض الأمهات بحلول العيد دون إتمام ترويقة العيد، لذا تبحث كل ربة منزل عن أسرع طرق لتنظيف البيت قبل يوم الوقفة دون إهدار الكثير من الوقت والمجهود.

ترويقة العيد.. أسرع طرق لتنظيف البيت قبل يوم الوقفة

وقبل ترويقة العيد، يمكنك التعرف على أسرع طرق لتنظيف البيت قبل يوم الوقفة بحسب موقع «popularmechanics» على النحو الآتي:

الغبار أولا

هل تبحثين عن أسرع طرق لتنظيف البيت قبل يوم الوقفة؟ السر هو التخلص من الغبار أولاً قبل استخدام الماء، إذ يُعدّ مسح الغبار خطوة أساسية في عملية التنظيف، لأنه يمنع اختلاطه بالماء وتشكيل كتل يصعب إزالتها. وبالتالي، ستحتاجين إلى مسحها عدة مرات حتى تنظف.

المكنسة الكهربائية أداة سحرية لتنظيف سريع وفعال

المكنسة الكهربائية أداة سحرية لتنظيف السجاد والأنتريه والمفروشات بشكل أسرع بكثير من الكنس العادي بالمقشة، فهي تشفط كل الأتربة وفتات الطعام بكفاءة عالية، مما يوفر عليكِ الوقت والجهد.

فوط متعددة ومهام محددة

لتنظيف منزلكِ بسرعة وفعالية، استخدمي أكثر من فوطة نظيفة لكل مهمة، فاستخدام فوطة واحدة لكل شيء سيؤدي إلى انتشار الأوساخ والتراب، مما يجعل عملية التنظيف أبطأ وأصعب، والانتباه عند التعامل مع الأتربة على النوافذ والأسطح أن يكون برفق باستخدام فوطة جافة لمسح التراب والتخلص منه وعدم تناثره وذلك بالمسح وليس بالنفض وهو ما يسرع التنظيف.

استخدام الماء بذكاء

استخدمي كمية قليلة من الماء لمسح الأسطح والأرضيات، بللي الفوطة بالمنظف والقليل من الماء، ثم امسحي الأسطح وجففيها بفوطة جافة حتى لا يتراكم عليها التراب وهي مبللة، ثم بللي ممسحة الأرض بمطهر الأرضيات المخفف بالماء، ثم امسحي الأرض، ولا تتركي الماء على الأرض لفترة طويلة، حتى لا يتراكم عليها الأوساخ.

المنظفات العطرة تنظيف وتعقيم سريع

تُعدّ المنظفات العطرة حلًا رائعًا في ترويقة العيد لتنظيف منزلكِ وتعقيمه بسرعة وفعالية، مع إضافة رائحة جميلة تدوم لفترة طويلة، مع التأكد من أنّ المنظفات المستخدمة خالية من الرغوة، فسهولة مسحها وتنظيفها دون الحاجة للكثير من الماء يوفر عليكِ الوقت والجهد.