مرشح كويتي يحصل على صوت واحد من أصل 800 ألف في مجلس الأمة

أبرزت نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي التي جرت الخميس الماضي، وظهرت النتائج الجمعة حصول أحد المرشحين على صوت واحد فقط على الرغم من وجود أكثر من 800 ألف ناخب لديهم حق التصويت.

وحصل المرشح عبدالله علي الخباز على أقل عدد الأصوات بصوت واحد مما جعل الجميع يتسأل عن أصوات أقاربه وحملته الانتخابية، بحسب صحيفة «الوطن» الكويتية.

عدم الظهور الإعلامي للمرشح الانتخابي

لم يظهر الخباز في الإعلام خلال حملته الانتخابية كما لم يعلق على نتائج الانتخابات وحصل على المركز الأخير في المرشحين لانتخابات مجلس الأمة الكويتي.

وضمت الدائرة الثالثة، هدى شاهين الحمادي صاحبة أقل الأصوات بين المرشحات لمجلس الأمة، حيث حصلت على 5 أصوات فقط، أما المرشح فهد فلاح العازمي من الدائرة الخامسة، الفائز بأكبر عدد من الأصوات، حيث صوت له 16469 ناخباً وناخبة.

منافسة في انتخابات مجلس الأمة الكويتي

وتنافس 200 مرشح كويتي على أصوات الناخبين البالغ عددهم نحو 835 ألفا لاختيار 50 عضوا موزعين على خمس دوائر، بمعدل عشرة نواب لكل دائرة.

وكشفت الكويت، الجمعة، نتائج انتخابات مجلس الأمة عن الدوائر الانتخابية الخمس، في ظل تقارير عن تغيير بلغت نسبته 20% بتركيبة المجلس الجديد.