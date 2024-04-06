الكرخ يحقق الانتصار على البصرة بدوري نجوم العراق في غياب صالح جمعة

حقق فريق الكرخ، الملقب بـ«الكناري»، بدون مشاركة المحترف المصري في صفوفه صالح جمعة، لاعب النادي الإسماعيلي السابق، الفوز على نظيره ميناء البصرة، بنتيجة 3-1 على ملعب «الميناء الأولمبي»، في الجولة 21 من بطولة دوري نجوم العراق.

وأحرز أهداف فريق الكرخ، الذي يقوده فنيا، المصري هيثم شعبان، كل من : حسن خالد، وأبو ذر عبد السادة، وجعفر عبيس، في الدقائق 5 و74، والثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

بينما سجل ميناء البصرة، عن طريق عباس ياس في الدقيقة 29.

ارتفاع رصيد الكرخ إلى 22 نقطة

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد نادي الكرخ إلى النقطة 22 في المركز الـ16، بينما تجمد رصيد ميناء البصرة عند 26 نقطة بالمركز الـ13.

ويواصل نادي الشرطة تصدره لبطولة دوري نجوم العراق، برصيد 48 نقطة، ويأتي القوة الجوية ثانيا بالعدد نفسه من النقاط، ويحل الزوراء ثالثا بـ34 نقطة.