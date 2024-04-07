بينت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الإماراتية موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الأحد 7-4-2024 في اليوم الـ28 من شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الأحد 7 أبريل

وتوضح السطور التالية مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في الإمارات اليوم 7-4-2024، المختلفة في التوقيت بين الإمارات المختلفة في الدولة.

موعد أذان المغرب اليوم في الإمارات 7-4-2024

وموعد أذان المغرب في الإمارات اليوم 7-4-2024 بمدينة أبو ظبي العاصمة يكون عند الساعة 6:42 مساءً، وستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:50 صباحًا، والشروق 6:08 صباحًا، وصلاة الظهر 12:29 مساءً، وصلاة العصر 3:58 مساءً، وصلاة العشاء 8:12 مساءً.

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم بمدينة دبي

وعن موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الأحد 7 أبريل بمدينة دبي، ستكون عند الساعة 6:39 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 4:46 صباحًا، والشروق 6:04 صباحًا، وصلاة الظهر 12:27 مساءً، وصلاة العصر 3:55 مساءً، وصلاة العشاء 8:09 مساءً.

موعد صلاة المغرب في الإمارات اليوم

وموعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الأحد 7-4-2024 بمدينة الشارقة يكون عند الساعة 6:37 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:44 صباحًا، والشروق 6:02 صباحًا، وصلاة الظهر 12:24 مساءً، وصلاة العصر 3:53 مساءً، وصلاة العشاء 8:07 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في الإمارات 7-4-2024

وأما عن موعد الإفطار اليوم في الإمارات 7-4-2024 في مدينة العين، سيكون عند الساعة 6:36 صباحًا، والشروق 6:03 صباحًا، وصلاة الظهر 12:24 مساءً، وصلاة العصر 3:52 مساءً، وصلاة العشاء 8:06 مساءً.