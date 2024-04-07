التحالف الوطني ينظم حفل إفطار جماعي بأسيوط بمشاركة 1000 عامل نظافة

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حفل إفطار «أهل أسيوط»، بمشاركة نحو 1000 عامل وعاملة من عمال النظافة بمحافظة أسيوط.

خطة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

يأتي ذلك في إطار خطة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال موسم شهر رمضان 2024، إذ يستهدف التحالف من خلال مؤسساته وأماناته 19 مليونًا و841 ألفًا و510 مستهدفين بإجمالي تكلفة تصل إلى مليار و805 ملايين و631 ألفًا و750 جنيهًا.

أمانة التحالف الوطني في أسيوط

وأشار التحالف الوطني، في بيان له، إلى أمانة التحالف بمحافظة أسيوط، إلى إقامة معرض للسلع الغذائية المخفضة بسعر المصنع «التوريد» بإجمالي تكلفة يصل إلى مليون جنيه.