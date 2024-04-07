«الورقة القاتلة».. احذر لمس «الريسيت»: تجلب أمراضا خطيرة

أصبحت الفاتورة الإلكترونية «الريسيت» من الوثائق المتداولة بشدة؛ إذ أنها تسهل حساب القيمة المالية للمنتجات دون أخطاء أو قضاء الكثير من الوقت في إتمام عملية البيع، وبالتالي تجد جميع المحال التجارية تُقبل على استعمالها بداية من السوبر ماركت إلى البنوك، وعلى الرغم من سهولة ودقة نتائجها إلا أنها تهدد صحة الإنسان بالتلامس مع نوعية هذا الورق.

عدد من الأمراض تسببها الفواتير بحسب الدكتور أحمد لطفي، استشاري الأمراض الجلدية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، وفيما يلي أهم الأمراض التي تسببها المادة المصنوع منها أوراق الريسيت.

لماذا تعد الفواتير ضارة بالصحة؟

وبحسب «لطفي» أثبتت الفحوصات المعملية أن أوراق الريسيت يدخل في تصنيعها مركب الـ«BPA»، والذي يحتوي على مواد ضارة بالصحة العامة للإنسان.

إذ تجلب له العديد من الأمراض الخطيرة، وتصل هذه المواد إلى داخل الجسم عبر جلد الإنسان، ثم إلى الدم، وتظل في الدورة الدموية فترة من الزمن، إلى أن يتخلص منها النظام البيولوجي عن طريق البول: «التحاليل المجرية على أوراق الريسيت، أثبتت تواجد مركب «BPA» ضمن مركباتها، وهي مواد سامة تنتقل عبر خلايا الجلد إلى الدم، ومع إجراء الفحوصات لمن يتعاملوا مع الريسيت بشكل مباشر، وُجد أن مركب الـ BPA يخرج من الجسم في البول، ما يدل على انتقالها في الجسم من مكان إلى آخر لفترة من الزمن».

أمراض تسببها الريسيت

تؤدي المواد الكيميائية الداخلة في تركيب أوراق الريسيت إلى عدد من الأمراض الخطيرة ومنها:

- الأمراض السرطانية، وخاصة السرطانات المرتبطة بالعامل الهرموني، مثل سرطان الثدي، وسرطان البروستتا، ولا يسهل علاج السرطان الناتج بفعل مركب الـBPA؛ إذ تؤثر بالسلب على نتائج العلاج الإشعاعي.

- الإضرار بصحة القلب؛ إذ يؤدي التعرض لجرعات من مركب الـBPA إلى الخلل بنظام ضربات القلب، ما يزيد من فرص الإصابة بتصلب الشرايين، والشريان التاجي، وأمراض الشرايين الطرفية، والنوبات القلبية.

نصائح حول التعامل مع الريسيت

وأشار «لطفي» إلى غسل اليدين فور التلامس مع الريسيت، ومن الأفضل ألا يتم التعامل معها للكثير من الوقت، مع التحذير من استخدام المواد الكحولية للتنظيف؛ إذ تعمل على تسهيل دخول مركب الـBPA عبر خلايا الجلد بشكل أكبر. أما عن العاملين في إنتاج هذه الأوراق، أو الموظفين بمهنة الكاشير، عليهم ارتداء القفازات بشكل مستمر طوال فترة العمل.