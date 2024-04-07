أيمن عبدالمجيد: تحويل «روزاليوسف» اليومية إلى أسبوعية وضم البوابة والجريدة معا

قال أيمن عبدالمجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس تحرير جريدة روزاليوسف، إنَّه سوف يتمّ تحويل جريدة روزاليوسف من جريدة يومية إلى جريدة أسبوعية، وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للصحافة الذي صدر منذ قليل، وذلك في إطار ضم قطاعي تحرير البوابة والجريدة معًا.

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة قد أعلنت اليوم حركة التغييرات الصحفية بالمؤسسات القومية، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، إذ شملت اختيار أيمن عبدالمجيد لرئاسة تحرير جريدة روزاليوسف.

مؤسسة روزاليوسف

وأضاف «عبدالمجيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّه سوف يتمّ ضم القطاعين معا، قطاع تحرير البوابة والجريدة وسوف تكون تحت رئاسة تحرير وفريق عمل واحد، مضيفًا أنَّ ذلك سيساعد على تقديم محتوى تحليلي أكثر منه خبري، وبالتالي تحسين جودة المحتوى في الجريدة بما يليق مع مؤسسة روزاليوسف العريقة، مشيرًا إلى أنَّه سيتمّ عقد اجتماع مع الهيئة الوطنية خلال الساعات المقبلة لدراسة الموقف بشكل كامل ومعرفة آلية العمل خلال الفترة المقبلة.

الهيئة الوطنية للصحافة

وثمن عضو مجلس نقابة الصحفيين قرار الهيئة الوطنية للصحافة بتجديد الثقة وتعينه رئيس تحرير الجريدة إضافة إلى البوابة، متعهدًا بأن يكون عند حسن الظن واستثمار الجواهر الثمينة في روزاليوسف، مضيفًا أنَّه سوف يعمل على إتاحة بيئة عمل محفزة تمكّن الزملاء من الاستثمار في قدراتهم وخدمة المحتوى الإعلامي.