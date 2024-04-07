تتنوع أماكن الخروج في عيد الفطر 2024 في القاهرة والجيزة، حيث تضم الكثير من المزارات والمناطق التي يمكن زيارتها في الأعياد، كما أنّ أسعارها في متناول الجميع، ومنها برج القاهرة، وشارع المعز، ودريم بارك.

أماكن الخروج في عيد الفطر 2024

وتعمل أماكن الخروج في عيد الفطر 2024 بالقاهرة والجيزة على مدار اليوم وطوال إجازة العيد، حيث يستطيع أي مواطن اختيار المكان المناسب له مع أسرته او المقربين منه، كما يلي.

برج القاهرة

برج القاهرة الذى يقع على النيل بجزيرة الزمالك، يستقبل الزائرين من 10 صباحا حتى 12 بعد منتصف الليل، وهو مكون من 16 طابقا ويتيح لزائريه مشاهدة القاهرة الفاطمية.

شارع المعز بالازهر

أصبح شارع المعز من أشهر المعالم التراثية في القاهرة الفاطمية خلال السنوات الأخيرة، ويشهد إقبالا يوميا من جميع المواطنين، حيث يشهد العديد من الأنشطة الفنية والثقافية خاصة في موسم الأعياد، ويتفرع منه «خان الخليلي، الغورية، حارة برجوان، أمير الجيوش، الدرب الأصفر».

ملاهي دريم بارك

منذ افتتاحها قبل سنوات طويلة، وتشهد ملاهي دريم بارك حالة إقبال كبيرة من المواطنين والأسر والأطفال خلال فترة الأعياد، نظرا لاحتوائها على عدد كبير من الألعاب المتميزة، وهي تعمل من 10 صباحا وحتى الساعة 1 ليلا، وتختلف أسعار التذاكر وفق عدد الألعاب ونوع الوجبات المطلوبة.