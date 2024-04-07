شيخ الأزهر يشرح معاني «ذو الجلال والإكرام»: وردت في سورة «الرحمن» مرتين

تحدث الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين، عن اسم الله عز وجل «ذو الجلال والإكرام» التي ذكرت في سورة «الرحمن» مرتين، قائلا: «هذا الاسم الكريم مركب من وصفين الجلال والإكرام، وذو بمعنى صاحب، وتعني ذو الجلال الجليل، وذو الإكرام الكريم».

التعبير عن اسمي الله باستخدام المصدر

وأضاف «الطيب»، خلال برنامجه «أسماء الله الحسنى مع الإمام الطيب»، المذاع على فضائية «الناس»، أنه في الآية سالفة الذكر جرى التعبير عن اسمي الله سبحانه وتعالى باستخدام المصدر، فمثلا أحيانا يتم وصف الإنسان بكونه «عدل» المصدر، وليس «عادل».

وتابع: «عندما نذكر الله بالجليل التي هي صيغة مبالغة على وزن فعيل، ويقصد بها أنه صاحب الجلال»، موضحا أن كلا من ذو الجلال والإكرام مصدر وليس اسم فاعل، مضيفا: «لا يدلان بهذه الصيغة على الذي هو جليل، وإنما المعنى واحد، لأنه أحيانا نتجاوز التعبير بـ(فعيل) إلى التعبير بمصدر، فنلجأ إلى استخدام كلمة ذو، مثل ذو عدل أو ذو مال».