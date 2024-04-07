كيفية صلاة الكسوف والخسوف والفرق بينهما.. اعرف كيفية أدائهما

تشهد السماء غدا الاثنين ظاهرة كسوف كلي للشمس في بعض المناطق بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، والمحيط الأطلسي والمحيط الهادئ، ولن يُشاهد من المنطقة العربية، بحسب ما أعلن مركز الفلك الدولي.

وتقدم «الوطن» كيفية صلاة الكسوف والخسوف والفرق بينهم، باعتبارهما محل بحث في الوقت الحالي.

كيفية صلاة الكسوف والخسوف والفرق بينهما

وعن كيفية صلاة الكسوف والخسوف والفرق بينهما، أوضحت دار الإفتاء المصرية، إن صلاة الكسوف والخسوف سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، موضحة أنه يُسنّ الجماعة فيها؛ استناداً إلى ما ورد عن أن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، قال في الحديث المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها: «إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا»، فأمر بالصلاة لحدوثهما أمرًا واحدًا.

وفي سياق الحديث عن كيفية صلاة الكسوف والخسوف والفرق بينهم، أضافت دار الإفتاء أنه ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه صلى بأهل البصرة في خسوف القمر ركعتين، وقال: إنما صليت لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، ولأنه أحد الكسوفين، فأشبه كسوف الشمس، ويُسَنّ فعلها جماعة وفرادى.

كيفية صلاة الكسوف والخسوف

وفي إطار توضيح كيفية صلاة الكسوف والخسوف والفرق بينهما، أوضحت الإفتاء أن صلاة الكسوف أو الخسوف ركعتان؛ في كل ركعة قيامان، وقراءتان في القيامين بالفاتحة وما تيسر من القرآن، وركوعان، وسجدتان.

وأشارت الإفتاء خلال توضيحها كيفية صلاة الكسوف والخسوف والفرق بينهم، إلى أن أعلى الكمال في كيفيتها: أن يكبر تكبيرة الإحرام، ويستفتح بدعاء الاستفتاح، ويستعيذ ويبسمل، ويقرأ الفاتحة، ثم سورة البقرة أو قدرها في الطول، ثم يركع ركوعًا طويلًا فيسبح قدر مائة آية، ثم يرفع من ركوعه فيسبح ويحمد في اعتداله، ثم يقرأ الفاتحة وسورةً دون القراءة الأولى؛ كآل عمران أو قدرها، ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم يرفع من الركوع فيسبح ويحمد ولا يطيل الاعتدال، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ولا يطيل الجلوس بين السجدتين، ثم يقوم إلى الركعة الثانية، فيفعل مثل ذلك المذكور في الركعة الأولى من الركوعين وغيرهما، لكن يكون دون الأول في الطول في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم.

الفرق بين صلاة الكسوف والخسوف

وأكدت الإفتاء خلال في سياق حديثها عن كيفية صلاة الكسوف والخسوف والفرق بينهم، أن الفرق بين صلاة الكسوف والخسوف أن يجهر بالقراءة في خسوف القمر، لأنها صلاة ليلية، ولا يجهر في صلاة كسوف الشمس؛ لأنها نهارية.