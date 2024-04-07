طريقة عمل الكبد والقوانص زي المحلات.. «مش هتعرفي تفرقي بينهم»

تعد الكبد والقوانص من الأكلات المفضلة لدى الكثيرين نظرا لمذاقها اللذيذ، فالبعض لا يفضل شراءها من المطاعم، ما يجعلهم يبحثون عن الوصفات المختفلة لتحضيرها في المنزل لضمان الأمان والسلامة الغذائية، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير طريقة عمل الكبد والقوانص.

تتطلب طريقة عمل الكبد والقوانص خطوات بسيطة بمكونات موجودة في كل منزل وذلك على خطى نجلاء الشرشابي في برنامجها الذي يعرض على قناة سي بي سي سفرة والتي منها:

كيلو كبد وقوانص فراخ مقـطعة

ملعقة كبيرة خل

5 ملاعق كبيرة زيت

5 فصوص ثوم مفروم

½ ملعقة صغيرة سكر

½ ملعقة صغيرة كمون

3 بصلات شرائح ½ ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

حبة فلفل أخضر حار شرائح

¼ ملعقة صغيرة حبهان بـودرة

ملح وفلفل أسود

3 ثمرات فلفل أخضر شرائح

خطوات التحضير

في البداية يتم غسل الكبد والقوانص جيداً بالماء الجاري وإزالة أي شوائب تكون موجودة بها.

يتم نقعها في محلول مائي الذي يكون مكون من ماء مثلج وملعقة كبيرة ملح وسكر وعصير ليمون.

تخلط المكونات ثم توضع الكبد والقوانص وتترك لمدة 10 دقائق لإزالة أي روائح

بعد مرور 10 دقائق تصفي الكبد والقوانص من المحلول المائي وتغسل جيداً مرة أخرى بالماء الجاري.

تقطع الكبد إلى مكعبات صغيرة ومتناسقة الحجم.

بعد ذلك تقطع الخضروات إلى شرائح رفيعة الحجم.

وفي طاسة مناسبة على النار يوضع الزيت والسمنة ليسخن، ثم يضاف إليه البصل المقطع ليشوح ويقلب حتى يذبل.

يتم إضافة 5 فصوص من الثوم المفروم.

إضافة التوابل إلى الكبدة.

يقلب حتى يشوح البصل مع الثوم، ثم تضاف القوانص المقطعة قطع متوسطة الحجم ويغطى الإناء ويترك حتى تنضج.

وصفات مختلفة يمكن تحضيرها من الكبد والقوانص ومنها طريقة عمل بالكبد والقوانص والتي تتطلب المكونات التالية:

جلاش

كبد وقوانص

سمن

بصل

ثوم

بهارات

كوب لبن

بيضة

ملح

فلفل اسود

خطوات التحضير