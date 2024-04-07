علا الشافعي: بكيت في كل مقام صليت به.. وزرت أحباب الله ولا أحتاج لواسطة بيننا

قالت الكاتبة الصحفية علا الشافعي، إنّها لا تقدر نفسها حق تقديرها، موضحةً: «أرى نفسي كائنًا ضعيفًا، ودائما في حاجة إلى الله عز وجل».

وأضافت الشافعي، في حوارها مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الخطيب، مقدم برنامج «كلم ربنا»، المذاع على الراديو 9090: «في كل أزماتي الشخصية والمهنية كنت أكلم ربنا وأنا ماشية في الشارع، كنت ببص في السماء وأشتكي ربنا من كل حاجة مزعلاني حتى لو كانت نفسي، ودون مبالغة كنت أشعر بيد تطبطب عليّ».

وتابعت الكاتبة الصحفية: «هذا الأمر جعل الله موجودا بالنسبة إليّ مهما كان هناك سواد أمامي او ضاقت الدنيا، فهو موجود وسامع وعارف، وهذا اليقين له دلالة، واحيانا كنت أذهب إلى أضرحة الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة وأصلي بحب شديد وأدعي الله من قلبي وكنت أبكي بكاءً شديدا، ومفيش مقام دخلت فيه إلا لما كنت أعيط، لا أحتاج إلى واسطة تقربني إلى الله، لكنني أزور احباب الله».