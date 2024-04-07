دعاء عيد الفطر.. اللهم إنا نسألك عيشة تقية والعفاف والغنى والتقى

مع حلول عيد الفطر المبارك، يعتاد المسلمون على الإكثار من ترديد الأدعية، بما فيها دعاء عيد الفطر، إلا أن البعض قد لا يعلم ماذا يقول أو يردد في هذه المناسبة ذات الطابع الخاص.

دعاء عيد الفطر

لا توجد صيغة ثابتة أو واحدة يمكن قولها دعاء عيد الفطر، خاصة أن الدعاء عبادة مستحبة، كما قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، لذلك يمكن ترديد دعاء عيد الفطر بأي صيغة تناسب صاحبه.

دعاء عيد الفطر مستجاب

ويردد البعض في دعاء عيد الفطر الصيغ التالية:

عن عبد الله بن مسعود قال‏:‏ كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين‏:‏ «‏اللهم إنا نسألك عيشة تقية وميتة سوية ومرداً غير مخز ولا فاضح، اللهم لا تهلكنا فجأة ولا تأخذنا بغتة ولا تعجلنا عن حق ولا وصية، اللهم إنا نسألك العفاف والغنى والتقى والهدى وحسن عاقبة الآخرة والدنيا، ونعوذ بك من الشك والشقاق والرياء والسمعة في دينك، يا مقلب القلوب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب‏»‏‏، رواه الطبراني في الأوسط.

دعاء عيد الفطر مستحب

«اللهم تقبل منّا رمضان وأدم علينا فرحة العيد».

«اللهم اني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر كل قضاء سوء ومن شر كل دابة انت اخذ بناصيتها أن ربي على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ».

«ربي اكتب لنّا رزقا حلالا طيبا، واغفر لنا آثامنا وطهر نفوسنا وألحقنا بالصالحين يا أكرم الأكرمين».

«اللهم اجمعنا بمن نحب وهون علينا كل صعب، واجعل كل أيامنا أعيادا، واغمرنا بالفرحة والسرور».

«اللهم ارضنا بقضائك وبما قسمته لنا، واجعلنا من الحامدين لك في السراء والضراء، اللهم يا من لطفه بخلقه شامل، وخيره لعبده واصل، لا تخرجني وذريتي وأهلي وأحبابي من دائرة الألطاف، وآمنا من كل ما نخاف، وكن لنا بلطفك الخفى الظاهر».

«اللهم أعطنا خير هذا اليوم وخير ما فيه، واصرف عنا شره وشر ما فيه، اللهم اكتب لي فيه كل خير واجعلني بارًّا فيه بوالدي وواصلًا للرحم، واجعلني يا الله من عبادك المغفور لهم في هذا اليوم المبارك، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم تقبل منا الطاعات واغفر لنا الخطايا والسيئات».

«اللهمّ إنّك شرّعت العيد فرحةً وسرورًا، فتمّم يا رب فرحة وسرورا علينا جميعًا بملكٍ ينادي من السّماء قائلًا أبشر بخير يومٍ قد مرّ عليك فإنّ الله قد قبل عملك وغفر ذنبك وقضى حوائجك وأعطاك سؤالك».