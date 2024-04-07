احسب مرتبك بعد الزيادة الجديدة 2024 للقطاع الخاص، هو ما يسعى الجميع لمعرفته خاصة بعدما أشار المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، لأن موعد زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص سيكون اعتبارًا من شهر مايو المقبل 2024.

موعد تطبيق الزيادة الجديدة 2024

ويترقب الكثير من العاملين بالقطاع الخاص موعد تطبيق الزيادة الجديدة للحد الأدنى للأجور، خاصة بعدما قرر المجلس القومي للأجور، خلال اجتماعه اليوم، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص لـ6 آلاف جنيه.

ولأول مرة وصل الحد الأدنى للأجور للعاملين ضمن القطاع الخاص في يناير 2022 لـ 2400 جنيه، بينما جرى رفعه لـ2700 جنيه خلال شهر يناير 2023، ومن ثم رفعه مرة أخرى خلال يوليو 2023 حتى وصل لـ3000 جنيه، بينما وصل لـ3500 جنيه خلال يناير الماضي، ومن ثم وصل لـ6000 جنيه، شاملا كل عناصر الأجر، ومتضمن حصة لصاحب العمل عبر الاشتراك التأميني.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية مرتبات الموظفين بالنسبة للعاملين في الدولة، عبر جدول زيادة المرتبات 2024.

احسب مرتبك بعد الزيادة الجديدة

- وصل مرتب الدرجة الممتازة بعد الزيادة لـ 12.200 جنيه.

- ووصل مرتب الدرجة العالية بعد الزيادة لـ 10.200 جنيه.

- فيما وصل مرتب درجة مدير عام أو ما يعادلها 8700 جنيه.

- بينما وصل مرتب الدرجة الأولى أو ما يعادلها 8200 جنيه.

- ووصل مرتب الدرجة الثانية 7200 جنيه.

- ووصلت مرتبات الدرجة الثالثة «التخصصية» 6.700 جنيه.

- مرتبات الدرجة الرابعة وصلت لـ 6.200 جنيه.

- بالنسبة لمرتبات الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة فقد وصلت لـ6 آلاف جنيه.

- أما وعن الدرجة السادسة الخدمات المعاونة فقد وصلت لـ6 آلاف جنيه.