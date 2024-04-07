«شروة دايمة» حملة لـ«إعلام القاهرة» للتوعية بالتسويق الأخضر

أطلق عدد من طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة حملة بعنوان «شروة دايمة» للتوعية كمشروع تخرج لطلاب من قسم العلاقات العامة والإعلان بهدف حث المواطنين على شراء منتجات صديقة للبيئة حيث تهدف الحملة إلى تعديل سلوك المواطنين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة و تحقيق رؤية مصر 2030

أهمية المنتجات الخضراء

أوضحت الدكتورة حياة بدر الأستاذ المساعد بالكلية أن الحملة هي إحدى مشروعات التخرج بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، لتسليط الضوء على أهمية المنتجات الخضراء والمحافظة على البيئة تحت إشراف الدكتورة ثريا البدوي عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة والدكتور نورهان محمد المدرس بالقسم

ورشة عمل حول فن الأوريجامي

أضافت بدر لـ«الوطن» أن الحملة نظمت يوم للتوعية أمام الكلية تضمن ورشة عمل حول فن الأوريجامي لطي الورق واستخدام الأوراق المهدرة في صناعة منتجات خضراء، تحت عنوان «زينة دايمة» حيث قام طلاب حملة «شروة دايمة» بعرض مشروعهم وتوعية الجمهور بأهمية الحملة وكيفية التفريق بين المنتجات الصديقة للبيئة وغيرها، بطريقة عملية ومبتكرة

أشارت إلى أنه خلال الفعاليات استخدم الطلاب بعض التجارب العلمية لشرح المفاهيم، وتقديم المعلومات اللازمة حول المنتجات الخضراء بالإضافة إلى تنفيذ ألعاب ترفيهية بهدف جذب الجمهور وتفاعله مع الفاعليات مع التقاط بعض الصور التذكارية لإضفاء جو من المرح والتسلية.