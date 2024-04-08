دعاء آخر ليلة من رمضان.. «اللهم تقبل صيامنا وقيامنا»

في اللحظات الأخيرة من شهر رمضان المبارك، تكثر الأدعية على ألسن الصائمين قبل رحيل أيام العتق من النار، من بينها دعاء آخر ليلة من رمضان، إلا أنَّ البعض قد لا يعلم ماذا يقول في هذه المناسبة.

دعاء آخر ليلة من رمضان

لا توجد صيغة ثابتة أو واحدة يمكن قولها دعاء آخر ليلة من رمضان، إلا أنَّه يمكن للشخص الدعاء بما يحب أو يأمل، خاصة أنَّ الدعاء عبادة مستحبة، كما قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، ولذلك تكون أكثر من صيغة لدعاء آخر ليلة من رمضان، منها على سبيل المثال لا الحصر التالي:

دعاء آخر ليلة من رمضان مستجاب

- ربنا استودعناك رمضان فلا تجعله آخر عهدنا به، اللهم أعده علينا بالخير أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة ونحن ومن نحب بأتمّ الصحة والعافية.

- اللهم لا تختم رمضان إلا وقد رفعت أسمائنا في صحائف العتقاء، اللهم إنا نستودعك أدعيه فاضت بها قلوبنا فاستجبها يا رحيم.

- اللهم تقبل صيامنا وقيامنا واغفر لنا ذنوبنا، اللهم أعده علينا سنين عديدة وأعوامًا مديدة ونحن بأفضل صحة وأحسن حال.

- ربِّ، تقبَّل فيه توبتي، واغسل حَوْبتي، وأجِبْ دعوتي، وثبِّتْ حجتي، وسدِّد لساني، واهدِ قلبي، واسلُلْ سَخِيمة -حِقد- صدري.

- اللهم اهدِني فيمن هدَيتَ، وعافني فيمن عافيتَ، وتولَّني فيمن تولَّيتَ، وبارك لي فيما أعطيتَ، وقِني شر ما قضيت؛ فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يَذِلُّ مَن واليتَ، تباركتَ ربَّنا وتعاليت.

دعاء آخر ليلة من رمضان مستحب

ويقول البعض في دعاء آخر ليلة من رمضان التالي:

- اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين، واعف عني يا عافيا عن المجرمين.

- اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك، واجعلني فيه من الفائزين لديك، واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا غاية الطالبين.

- اللهم اجعلني في هذه الليلة ممَّن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته.

- اللهم آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك الحسنى وزيادة، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك.

- اللهم إني أعوذ بك من العجز، والكسل، والجبن، والبخل، والهرم، وعذاب القبر يا حيُّ، يا قيُّوم، برحمتك أستغيث، أصلِحْ لي شأني كله، ولا تكِلْني إلى نفسي طرفة عينٍ.