سقوط أمطار وانخفاض الحرارة وهبوب رياح محملة بأتربة في الدقهلية (صور)

شهدت محافظة الدقهلية سقوط أمطار متفاوتة الشدة علي مختلف المناطق، مع انخفاض في درجات الحرارة، ونشاط ملحوظ للرياح المحملة بالأتربة والرمال، وذلك ضمن التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظ منذ أيام وتستمر حتى أول أيام عيد الفطر المبارك.

سقوط أمطار علي بعض المناطق بالدقهلية

وذكرت محافظة الدقهلية، في بيان، أنه تم رفع حالة الاستعداد من أجل التعامل مع مياه الأمطار وتجمعاتها في الميادين والساحات والشوارع الرئيسية، إذ يُجرى إزالة المياه من خلال التعاون بين الأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية.

تحذيرات من تقلبات جوية على مدار الأسبوع

وكانت غرفة العمليات حذرت المواطنين من تغيرات جوية بدأت من يوم السبت الماضي وتستمر حتي صباح يوم الخميس المقبل، علي مختلف المناطق في محافظة الدقهلية، يصاحبها نشاط ملحوظ للرياح المحملة بالأتربة والرمال.

وأوضحت الغرفة، أنه تم التنسيق المستمر مع غرف العمليات الفرعية في مختلف المراكز من أجل التعامل والتواصل السريع في حالة وجود أي حالة طوارئ، والتنسيق المستمر مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية والأحياء والمراكز، من أجل سرعة التعامل مع مياه الأمطار بالتعاون مع مياه الدقهلية والفروع التابعة لها في المحافظة.