«الأختام الطينية في الاستخدام الإداري».. محاضرة تدريبية للعاملين بالسياحة

أعلنت وحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار، متمثلة في مركز تدريب القاهرة والجيزة، وبالتعاون مع قطاع المتاحف متمثل في المتحف المصري بالتحرير، وبالتعاون مع مؤسسة (AERA)، عن عقد محاضرة تدريبية بعنوان «الأختام الطينية في الاستخدام الإداري»، وذلك خلال الفترة من 28 إلى 30 أبريل 2024 ، بقاعة محاضرات المتحف المصري بالتحرير، ومركز تدريب القاهرة والجيزة بسقارة.

اشتراطات التقدم لحضور المحاضرة التدريبية

وقالت وزارة السياحة والآثار، خلال الإعلان الداخلي، الذي تم تعميمه على كافة هيئات وقطاعات الوزارة، إنه يشترط في المتقدمين لحضور المحاضرة التدريبية «الأختام الطينية في الاستخدام الإداري»، أن يكون من الآثاريين وأمناء المتاحف العاملين بنطاق محافظات القاهرة الكبرى، وأن يحضر موافقة جهة العمل التابع لها المتقدم، وألا يكون قد حصل على ذات التدريب من قبل.

آخر موعد للتقدم

وأشارت وزارة السياحة والآثار، إلى أنه على المتقدمين لحضور المحاضرة التدريبية، استيفاء البيانات الموضحة بالنموذج المرفق بهذا الرابط، وملء الاستمارة المرفقة بالإعلان، وإعادة إرسالها بصيغة PDF على البريد الإلكتروني الخاص بوحدة التدريب المركزي بالوزارة، على أن توضع بخانة عنوان البريد الإلكتروني اسم التدريب، وذلك في موعد أقصاه السبت المقبل.