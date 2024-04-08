موعد صلاة العيد في القليوبية 2024.. اعرف أماكن الساحات

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد صلاة العيد في القليوبية 2024، إيذانًا بنهاية شهر رمضان واستقبال عيد الفطر المبارك، إذ يحرص آلاف المواطنين على أداء الصلاة في الساحات والمساجد والانطلاق للاحتفال بالأعياد، حيث تحل الصلاة هذا العام في الساعة 05:59 صباحًا، وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية.

ووفق إمساكية المساحة، فإن موعد صلاة العيد في القليوبية 2024، يكون بعد شروق شمس أول يوم العيد بنحو 20 دقيقة، إذ تبدأ الصلاة في الساعة 05:59 صباحًا في الساحات والمساجد، وعقب الاستماع للخطبة ينطلق الأهالي للاحتفال بالعيد.

موعد صلاة العيد 2024

في سياق متصل وتزامنا مع الحرص على معرفة موعد صلاة العيد، أعلنت مديرية أوقاف القليوبية برئاسة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، أماكن ساحات صلاة عيد الفطر في القليوبية 2024، والمقرر أدائها في الوقت المحدد في 410 ساحات بالمساجد الكبرى ومراكز الشباب والأندية والأراضي الفضاء بالقرى والمراكز كالتالي:

تخصيص 410 ساحات

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أنه جرى اختيار وتجهيز 410 ساحات، مشيرًا إلى أن الأماكن منتشرة في كل المراكز والمدن والقرى والأحياء بالقليوبية، بالتنسيق مع الشباب والرياضة ومراكز الشباب والأهالي وفق الضوابط المعلنة لإقامة الصلاة وخطبة العيد.