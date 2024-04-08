وزير الخارجية الإيراني: سنحاسب إسرائيل على جرائمها وستلقى الرد المناسب

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أن إيران ستحاسب إسرائيل على جرائمها وستلقى الرد المناسب، وطهران تعتبر أمن سوريا من أمن إيران، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق

وأوضح أن الولايات المتحدة عليها تحمل مسؤولية القصف الإسرائيلي الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن الولايات المتحدة منحت الضوء الأخضر لإسرائيل لشن هجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق، وعليها أن تتحمل المسؤولية كاملة.

وقف الإبادة الجماعية في غزة

وتابع: «نواصل جهودنا الحثيثة لوقف الإبادة الجماعية في غزة ووقف جرائم الحرب في الضفة الغربية وإرسال المساعدات إلى القطاع».

وواصل وزير الخارجية الإيراني: «نؤكد رفضنا التام للتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم».