مشروع منزلي بتكلفة 3 آلاف جنيه.. سهل وربحه مضمون

الاعتماد على المشاريع المنزلية، هو أكثر ما يريده العديد من الأشخاص حتى تحسن مصدر الدخل بجانب الوظيفة الأساسية، كما هناك بعض ربات المنازل تعتمد على تلك المشاريع المنزلية وخاصة التي تكون بتكلفة قليلة وربح مضمون، لذلك نستعرض تفاصيل مشروع منزلي بتكلفة 3 آلاف جنيه، الذي يُعد مناسبًا للعديد من الأشخاص.

مشروع منزلي بتكلفة 3 آلاف جنيه

يعد مشروع صناعة الشموع الطبيعية، من أبرز المشاريع المنزلية، لذلك حينما يفكر شخص ما في عمل مشروع منزلي بتكلفة 3 آلاف جنيه، يكون في المقام الأول، وذلك لأنه يتميز بسهولة إعداده وربحه مضمون، لكن لابد من مراعاة جودة الإنتاج المقدمة، لضمان استمرار عملية الشراء وجني الأموال منه.

ولبدء مشروع منزلي بتكلفة 3 آلاف جنيه، يمكن شراء المستلزمات الخاصة بصناعة الشموع من المكونات الطبيعية وغير المضرة للبيئة بتكلفة أقل من 3 آلاف جنيه، إذ يعد هذا المشروع مناسب للطلبة وربات المنازل فضلًا عن كبار السن وذوي الهمم، إلى جانب مهامهم الأساسية، بحسب حديث السيد خضر، خبير اقتصادي، في تصريحات لـ«الوطن».

ربح مشروع صناعة الشموع من المكونات الطبيعية

عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن الترويج عن منتج الشموع التي تختلف من شكل لآخر ورائحة إلى أخرى، وهو ما يجعل الأشخاص مقبلين على الشراء من مختلف محافظات الجمهورية، ومن المتوقع أن يكون الربح من مشروع منزلي بتكلفة 3 آلاف جنيه، أن يتراوح ما بين 60 – 100% من التكلفة الخاصة بالمشروع، والتي تبدأ من 1800 - 3000 جنيه في الشهر.