خطوات وشروط التسجيل في منحة 300 دينار تونسي.. تمنح لمحدودي الدخل

تسعى الحكومة التونسية، لدعم المواطنين غير القادرين بالعديد من المنح خلال المناسبات المختلفة، ومن أهم هذه المنح منحة «300 دينار تونسي» لمدة 6 شهور، وتجدد وفقا لاحتياج الأسرة، ويتم التسجيل في منحة 300 دينار تونس، وفقا لتحديثات وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية بعد توضيح الفئات المستحقة لهذه المنحة، وغيرها من التفاصيل المتعلقة بالمنحة.

خطوات التسجيل في منحة 300 دينار تونس

- تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية التونسية من خلال الضغط على الرابط التالي: اضغط هنا.

- تسجيل الدخول من خلال:

* إضافة البيانات المطلوبة

* إضافة رقم الهوية الوطنية

* إدخال كلمة السر تسجيل الدخول.

- الدخول على خانة منحة 300 دينار تونسي.

- سيظهر نموذج على الشاشة يجب إضافة كافة المعلومات المطلوبة بدقة كبيرة.

- إرفاق المستندات المطلوبة.

- الضغط على إرسال الطلب.

- يكون الرد خلال دقائق بعد مراجعة البيانات.

شروط يجب توافرها قبل التسجيل في منحة 300 دينار تونس

- يشترط الحصول منحة 300 دينار تونس أن يكون المتقدم يحمل الجنسية التونسية.

- أن يكون المتقدم للحصول على المنحة متواجد داخل الدولة بشكل دائم.

- أن يكون دخل طالب المنحة أقل من 180 دينار شهريا.

- ألا يكون المتقدم للمنحة وظيفة ثابتة سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.

- أن يكون المتقدم غير قادر على تسديد المصروفات المدرسية للأطفال.

- يجب أن يكون المتقدم للحصول على المنحة من محدودي الدخل.

خطوات التسجيل في منحة 300 دينار تونس

وكان رواد التواصل الاجتماعي في تونس تداولوا مؤخرا بعض الأقاويل عن زيادة منحة 300 دينار تونسي، التي يتم صرفها للأسر المستحقة للدعم بتونس، من أجل مساعدتهم على الغلاء المعيشي، ولكن لم يصدر أي بيان رسمي بذلك بينما أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية على استمرار صرف منحة العائلات المعوزة بتونس فقط في الوقت الحالي، ومن الممكن أن تزيد هذه المنحة في الفترة المقبلة تماشيًا مع الغلاء المعيشي العالمي، من أجل تحسين مستوى الأسر محدودة الدخل والفقرة.