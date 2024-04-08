مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 29.. قنبلة في فندق المزاريطة

زرعت الفنانة الروسية آنا يوريفنا مينشيكوفا، خلال أحداث الحلقة 29 من مسلسل الكبير أوي 8، قنبلة للتخلص من السفير.

وبدأت الحلقة 29 من مسلسل الكبير أوي 8، بتناول السفير العشاء في الهواء الطلق في فندق المزاريطة مع الكبير، وتمر مينشيكوفا وتضع حقيبة القنبلة تحت الكرسي الذي يجلس عليه.

وتجلس آنا يوريفنا مينشيكوفا على طاولة أخرى، وتبلغ العصابة أنها زرعت القنبلة.

مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي 8 يُعرض قناة on في رمضان، في تمام الساعة 6:17 مساءً عقب أذان المغرب مباشرةً، ومن بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، حاتم صلاح.