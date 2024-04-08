«معلومة وجائزة» يسأل المارة عن عدد السور التي تبدأ بـ«قل» (فيديو)  

وجه برنامج «معلومة وجائزة»، الذي يقدمه الدكتور محمد عبودة، على شاشة قناة «الناس»، سؤالا لعدد من المارة حول ما هي الخمس سور في القرآن الكريم التي تبدأ بقوله تعالى «قل»؟.

وقال محمد عبودة، إن عدد السور التي تبدأ بـ«قل» هي 5 سور في القرآن الكريم وهي : سورة الجن « قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا » سورة رقم «72» سورة الكافرون «قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ» سورة رقم «109» سورة الإخلاص «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» سورة رقم «112» سورة الفلق «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ» سورة رقم «113» سورة الناس «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ» سورة رقم «114».

تحرص قناة «الناس» على تقديم محتوى متنوع فى شهر رمضان، حيث شملت خارطة البرامج المذاعة عبر الشاشة خلال الـ30 يومًا 28 برنامجًا متنوعًا ما بين الدعوة والفتوى وتفسير القرآن وشرح السُّنّة والنقاش العلمي والتلاوة ونقل الشعائر من المساجد الكبرى من داخل مصر وخارجها.