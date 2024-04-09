76 فيلما تشارك في الدورة الثامنة لمهرجان أسوان لأفلام المرأة

أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة قائمة الأفلام التي تعرض خلال دورته الثامنة التي تقام في الفترة من 20 إلى 25 أبريل الجاري، بمشاركة 76 فيلماً ضمن مختلف برامج المهرجان.

وقالت صفاء مراد مدير المكتب الفني للمهرجان، في بيان: تقدم للمشاركة ما يقرب من 300 فيلم طويل و500 فيلم قصير تتسم بتنوع كبير في نوعية الأفلام، ووفقا للائحة لا بد أن يكون موضوع الفيلم يتعلق بقضايا تخص المرأة أو من إبداعها على مستوى الإخراج أو الكتابة».

مسابقة الأفلام الطويلة

ويشارك بمسابقة الأفلام الطويلة 10 أفلام، إذ تبدأ العروض في حفل الافتتاح بفيلم «بنات ألفة» الفائز بجائزة سيزار لأفضل فيلم وثائقي، وجائزة جوثام لأفضل فيلم وثائقي والمرشح لأوسكار 2024، وهو سيناريو وإخراج كوثر بن هنية وإنتاج مشترك بين 4 دول هي فرنسا وتونس وألمانيا والسعودية وبطولة النجمة هند صبري.

كما ينافس كذلك علي جوائز المسابقة الفيلم الوثائقي المصري "رسائل الشيخ دراز" في عرضه العالمي الأول، وهو سيناريو وإخراج ماجي مرجان، وفي الفيلم تكتشف نهى الخولي الرسائل والمذكرات والصور التي تركها جدها الأكبر العلاّمة الأزهري الشيخ محمد عبد الله دراز بعد وفاته بعقود من خلال أرشيفه ومتعلقاته الشخصية، وضمن عروض مسابقة الأفلام الطويلة يشارك أيضا فيلم "بعد الأمطار الغزيرة" سيناريو وإخراج داميان هاوزر، وهو إنتاج مشترك بين كينيا وسويسرا، وفيلم "ألمانيا" في عرضه الأفريقي الأول، سيناريو وإخراج ماريا ثانيتي، وهو إنتاج مشترك بين الأرجنتين وإسبانيا، والفيلم الهندي "أحلام أندرو" في عرضه الأفريقي الأول من إخراج مينا لونجچام، والفيلم الألماني "أرتور وديانا" في عرضه الأفريقي الأول إخراج وسيناريو سارة سوما.

يشارك بالمسابقة أيضاً فيلم "كواليس" في عرضه الأفريقي الأول، وهو إخراج عفاف بن محمود وخليل بنكيران، وهو إنتاج مشترك بين المغرب وتونس وبلجيكا وفرنسا وقطر والنرويج، وفيلم "خطوط النمر" في عرضه الأفريقي الأول، والفيلم حائز على الجائزة الكبرى في أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي العام الماضي، وهو سيناريو وإخراج أماندا نيل يو، وإنتاج مشترك بين 8 دول هى ماليزيا وتايوان وسنغافورة وفرنسا وألمانيا وهولندا وإندونيسيا وقطر، وفيلم "الجنة تحترق" إخراج ميكا جوستافسون، في عرضه الأفريقي الأول والذي حصد جائزة أفضل إخراج للمبدعين تحت الأربعين في مسابقة آفاق بمهرجان فينيسيا السينمائي، وهو إنتاج مشترك بين 4 دول هي السويد والدنمارك وفنلندا وإيطاليا، ومن النمسا في عرضه الأفريقي الأول يشارك فيلم "وودلاند" إخراج إليزابيث شارانج.

مسابقة الفيلم القصير

تشهد مسابقة الفيلم القصير مشاركة 20 فيلماً وينافس على جوائزها الفيلم الفرنسي "600 جرام" في عرضه الأفريقي الأول سيناريو وإخراج ناتالي ليفي لانج، والفيلم التونسي "أبيي" سيناريو وإخراج منى بن حامد، وفيلم "تحت أقدام أم" سيناريو وإخراج إلياس سهيل، وهو إنتاج مشترك بين المملكة المتحدة والمغرب.

ومن مصر يعرض فيلم "شي جابي" في عرضه العالمي الأول سيناريو وإخراج إسلام كمال، وفيلم "بيني وبينك" في عرضه العالمي الأول إخراج عمرو السيوفي، كما يعرض أيضا الفيلم الإسباني "كولورادو" في عرضه الأفريقي الأول إخراج ساندرا جايجو وبيلار جوميث، وفيلم "مبعوثة السماء" سيناريو وإخراج أمينة ماماني عبدولاي، وهو إنتاج مشترك بين النيجر وبوركينا فاسو ورواندا، وتشارك إيطاليا في المسابقة بفيلم "راحة أبدية" في عرضه الأفريقي الأول سيناريو وإخراج جوزيبي سانجيورجي.

كما تشارك إسبانيا بفيلم "ما دمت تحبني، ارحل" في عرضه الأفريقي الأول إخراج صوفيا مونيوث، والفيلم الميكسيكي "حب جليدي" في عرضه الأفريقي الأول إخراج كاتي أريثا، ومن كوسوفو يعرض فيلم "مثل صفرة المرض" في عرضه الأفريقي الأول إخراج نوريكا سيفا، وتشارك السعودية بفيلم "أنا وعيدروس" في عرضه الأفريقي الأول، وهو سيناريو وإخراج سارة بالغنيم، ومن بولندا يشارك فيلم "صيف متأخر" في عرضه الدولي الأول سيناريو وإخراج ماريا فيدر.

ويعرض من أذربيجان فيلم "حُطام" في عرضه الدولي الأول سيناريو وإخراج سعاد جارا، كما يشارك أيضاً بالمسابقة فيلم "جلد بُني" في عرضه الأفريقي الأول سيناريو وإخراج أندريا نيرمالا ويدجاجانتو، وتشارك إيطاليا بفيلم "لون البشرة" في عرضه الأفريقي الأول إخراج ألبرتو ماركيوري، وفيلم "بتتذكري" سيناريو وإخراج داليا نمليش، وهو إنتاج فرنسي مصري لبناني، ومن اليابان يعرض فيلم "زومبي قريبًا جدًا" في عرضه الأفريقي الأول إخراج يوكي سايتو، وتنافس فرنسا بفيلم "سوزان" في عرضه الدولي الأول سيناريو وإخراج إميلي دي مونسابير، ويعرض من الولايات المتحدة الأمريكية فيلم "خذيني إلى البيت" في عرضه الأفريقي الأول سيناريو وإخراج ليز سارجنت.