هل تتأثر البلاد بالعاصفة نهال في العيد؟.. كتل قادمة من جنوب أوروبا

عاصفة قوية أطلق عليها مستخدمو منصّات التواصل الاجتماعي اسم العاصفة نهال، وتداول البعض أنّها تؤثر على محافظات الجمهورية برياح قوية وأمطار رعدية، خلال عيد الفطر المبارك، بسبب منخفضٍ جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما أثار ذعر المواطنين ممن يستعدون لقضاء إجازة العيد مع أسرهم وأصدقائهم، حتى خرجت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تعلق على حقيقة تأثر البلاد بهذه العاصفة.

حقيقة تعرض البلاد إلى العاصفة نهال

الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، يقول إنّه بعد تحليل كافة خرائط الطقس والتوزيعات الضغطية داخل هيئة التنبؤات والإنذار المبكر داخل هيئة الأرصاد الجوية، أثبتت أنّه لا حقيقة لتعرض البلاد لتأثير العاصفة نهال، وإنّما تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي معتاد في طبقات الجو العليا تسبب في تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري.

وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنّه إلى جانب المنخفض الجوي، تتأثر البلاد أيضًا بكتل هوائية باردة قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، وهو ما يمنحنا طقسا معتدلا؛ لتكون الأجواء مائلة للدفء على شمال البلاد نهارًا، وحارة على المحافظات الجنوبية، ومائلة للبرودة خلال ساعات الليلة.

وأكد «القياتي»، أنّ العاصفة نهال ليس لها أي تأثير على طقس أول أيام العيد، إذ تشهد كافة المحافظات طقس دافيء على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وما بين حار إلى مائل للحرارة على المحافظات الجنوبية، وتكون الأجواء مائلة للبرودة خلال ساعات الليل وساعات الصباح الباكر، مع اعتدال سرعات الرياح، ولكن تبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على بعض محافظات الشمال الشرقي ومناطق من شمال الوجه البحري.

ماذا نرتدي في عيد الفطر؟

وعن السؤال الذي حير عشرات المواطنين بشأن طبيعة الملابس التي يفضل ارتدائها خلال أيام العيد، يقول عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّه خلال ساعات الصباح الباكر وأثناء تأدية صلاح العيد يفضل ارتداء ملابس خريفية أقرب إلى الشتوية، وملابس خريفية خلال ساعات النهار، مع توخي الحذر أثناء السفر يومي الخميس والجمعة بالنسبة للمسافرين نظرًا لتكوّن الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على الطرق بسبب الاستقرار في الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة.