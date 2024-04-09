ما يزال الذكاء الاصطناعي يقع تحت الاختبار من ملايين الأشخاص، سواء لدقة بياناته أو سرعته أو حتى قدرته على إنجاز المهام البشرية في بعض المجالات، لكن وسط رحلة استكشافه تبين الوجه السيئ لتلك التقنية المرعبة، الذي يحمل كثير من الخداع والاحتيال.

اكتشاف خطر جديد للذكاء الاصطناعي

دراسة جديدة أطلقت تحذيرات من أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، التي انتشرت بشكل واسع في الفترة الأخيرة، خاصة أنها تحمل سلبيات بالجملة، من بينها إمكانية تدريبها على خداع البشر والكذب عليهم بسهولة.

الدراسة أجرتها شركة «Anthropic» الناشئة للذكاء الاصطناعي، وقررت اختبار العديد من الأشياء، بينها إمكانية روبوتات الدردشة المتطورة مثل «تشات جي بي تي» يمكن أن تتعلم الكذب من أجل خداع مستخدميها، والنتيجة كانت صادمة.

برامج الذكاء الاصطناعي تعطي بيانات كاذبة

الفريق البحثي القائم على هذه الدراسة، بحسب صحيفة «الشرق الأوسط»، وجد أن الروبوتات لا تستطيع تعلم الكذب فقط، بل أنها لا تملك القدرة على العودة لقول الحقيقة مرة أخرى، بعد تدريبها على منح معلومات مغلوطة، من قبل الأشخاص الذين أعدوها، لذلك حذرت الدراسة من وجود شعور زائف بالأمان أثناء استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي.

الهدف من هذا التدريب، هو استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل مجموعة من الأشخاص للنصب والاحتيال، وإخفاء أي معلومات قد تضر ببعض السلع والمنتجات، عبر موقعه الإلكتروني، وفي أحيان أخرى يستعان به في استخدام أعمال المبدعين دون إسناد.

وتحاول الحكومات على مستوى العالم، اتخاذ إجراءات صارمة وتحركات واسعة، من أجل وضع لوائح قادرة على الحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي، واستخدامه بشكل إيجابي ليكون عامل مساعدة وليس ضرر.