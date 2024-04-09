موعد وأماكن صلاة العيد في الرياض

ينتظر المسلمون في 14 دولة عربية بينها المملكة العربية السعودية عيد الفطر المبارك، غدا الأربعاء، إذ يهتم المسلمون بمعرفة موعد صلاة عيد الفطر في الرياض، غدا، استعداد لأول مظاهر بهجة العيد والاحتفال، كما يبحثون عن أماكن صلاة العيد.

موعد صلاة العيد في الرياض 1445

وأعلنت وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية موعد صلاة عيد الفطر في الرياض، بعد شروق الشمس بـ15 دقيقة، أي في تمام الساعة 5:36 صباحًا.

أماكن صلاة العيد في الرياض 1445

وجه الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بأن صلاة العيد تكون في المصليات والساحات وفي جميع المساجد، إلا في المساجد المجاورة لمصليات العيد، وفي المساجد التي لا يُصلي فيها المصلون العيد في بعض المراكز لاكتفائهم بمصلى العيد.

وكان الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، أكد مواصلة الوزارات والإدارات في الإمارة العمل خلال فترة عيد الفطر من أجل خدمة الجمهور، إنجاز المعاملات في إدارة شؤون المواطنين والمقيمين، تنفيذاً لتعليمات وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وفقا لوكالة الأنباء السعودية «واس».