رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

موعد وأماكن صلاة العيد في الرياض

كتب:

ماريان سعيد
08:29 م | الثلاثاء 09 أبريل 2024
صلاة العيد في الرياض

صلاة العيد في الرياض

ينتظر المسلمون في 14 دولة عربية بينها المملكة العربية السعودية عيد الفطر المبارك، غدا الأربعاء، إذ يهتم المسلمون بمعرفة موعد صلاة عيد الفطر في الرياض، غدا، استعداد لأول مظاهر بهجة العيد والاحتفال، كما يبحثون عن أماكن صلاة العيد.

موعد صلاة العيد في الرياض 1445 

وأعلنت وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية موعد صلاة عيد الفطر في الرياض، بعد شروق الشمس بـ15 دقيقة، أي في تمام الساعة 5:36 صباحًا.

أماكن صلاة العيد في الرياض 1445

وجه الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بأن صلاة العيد تكون في المصليات والساحات وفي جميع المساجد، إلا في المساجد المجاورة لمصليات العيد، وفي المساجد التي لا يُصلي فيها المصلون العيد في بعض المراكز لاكتفائهم بمصلى العيد.

وكان الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، أكد مواصلة الوزارات والإدارات في الإمارة العمل خلال فترة عيد الفطر من أجل خدمة الجمهور، إنجاز المعاملات في إدارة شؤون المواطنين والمقيمين، تنفيذاً لتعليمات وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وفقا لوكالة الأنباء السعودية «واس».

اقرأ المزيد:

دولة إسلامية تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك

مفتي الجمهورية: عيد الفطر جائزة ربانية لاجتهادنا في العبادة

مُدة إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الحكومي.. اعرف تفاصيل القرار الرسمي

«حازم حاسم جدا» على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية ثاني أيام عيد الفطر
بقلم ماريان سعيد