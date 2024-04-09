دولة تحتفل بأول أيام عيد الفطر المبارك على يومين.. ما القصة؟

أعلن مركز الفلك الدولي، أن الهند تحتفل بأول أيام عيد الفطر المبارك على يومين، إذ تحتفل بعد المناطق غدًا الأربعاء ومناطق أخرى بعد غد الخميس وذلك بعد عدم ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم الثلاثاء في عدة مناطق في الهند وثبوته في مناطق أخرى.

العيد الخميس في بعض المناطق بالهند

وأعلنت الهند أن بعد غد الخميس هو عيد الفطر في بعض المناطق بعد تعذر رؤيا الهلال بها، فيما أعلنت مناطق أخرى في الهند ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم الثلاثاء، وأن غدا الأربعاء عيد الفطر فيها، ما يجعلها أول دولة تحتفل بهلال شوال خلال يومين متتالين.

دول تحتفل بعيد الفطر المبارك الخميس المقبل

وكان مرصد الفلك الدولي، أعلن أن سلطنة بروناي، عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الثلاثاء، مما يجعل غدا الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان، على أن يكون بعد غد الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك في بروناي.

فيما أعلنت دولة بنغلادش عدم ثبوت رؤية هلال شوال في سمائها مساء اليوم الثلاثاء، مما يجعل غدا الأربعاء متتم شهر رمضان وبعد غد الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك فيها، وفقا لمرصد الفلك الدولي.