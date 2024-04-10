إصلاح كسر ماسورتي مياه شرب في القاهرة

تلقت غرفة عمليات حي غرب مدينة نصر بالقاهرة بلاغًا بوجود كسر ماسورة مياه في شارع الشركات بالحي السادس، بالإضافة إلى كسر ماسورة أخرى بالخليفة الظافر.

وعلى الفور تحركت أجهزة الحي استمرارًا للتواجد الميداني بنطاق شوارع الحي للتصدي لأي مشكلات، والعمل على سرعة حلها.

حل مشكلات المواطنين

من جانبها، أكدت المهندسة سحر عكاشة، رئيس حي غرب مدينة نصر، على قيام الأجهزة التنفيذية من شركة مياه الشرب، ومعاونة من الحي بالقيام بأعمال اصلاح كسر ماسورة مياه شارع الشركات بجوار المعهد الديني بنطاق الحى السادس، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، وتعليمات الدكتور إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، بضرورة التواجد الميداني المستمر بالشوارع في نطاق الحي للتصدي للمشكلات والعمل على سرعة حلها.

إصلاح الكسر

وأشارت إلى قيام الأجهزة التنفيذية بالحي بأعمال إصلاح كسر ماسورتي مياه خلف كل من بلوك 60 شارع الخليفة الظافر، وبلوك 120 بجوار شركة النظافة الحي السادس.