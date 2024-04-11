محمود الهواري: يجوز جمع نية قضاء أيام رمضان الفائتة مع الست من شوال

أجاب الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، على سؤال حول «هل يجوز الجمع بين صوم الست من شوال والأيام الفائتة من رمضان بنية واحدة؟».

وأوضح الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «هنا مطالب أقضي الفريضة وتؤدى النافلة، فالأقوى هنا الفريضة، ومن هنا أنوي قضاء الفريضة ومعها النوافل، والأصل أن يكون كل طاعة لوحدها، لكن هذا جائز من باب التوسعة».

وأضاف: «النية هنا مهمة جدا، فالنية تكون قضاء الفرض، فالإنسان الفطن هو من يجمع نيات كثيرة في طلعة واحدة وهذه تجارة علماء».

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