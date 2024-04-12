3 إجراءات للتحقيق مع المخطئين في تلاوة القرآن.. ماذا سيحدث للسلكاوي؟

تعمل نقابة قراء القرآن الكريم على الحفاظ على تلاوة القرآن الكريم بالشكل الصحيح وتتصدى لأي تجاوز من أعضائها والحفاظ على كتاب الله وأحكام التلاوة.

التحقيق مع المخطئين في تلاوة القرآن

وأثارت أمس، واقعة الشيخ محمد السلكاوي والهجوم عليه بسبب الخطأ في تلاوة قرآن فجر الخميس ثاني أيام عيد الفطر المبارك، ليبدأ الحديث حول الإجراءات التي من المقرر أن تتخذها نقابة القراء تجاه الخطأ الثالث للسلكاوي، حيث أوضح نقيب القراء الشيخ محمد حشاد، في تصريحات سابقة، إجراءات التحقيق مع المخطئين في تلاوة القرآن وهي:

- تقوم اللجنة المختصة في نقابة القراء باستدعاء الشخص وسماع صوته فيديو صوت وصورة.

- يُطلب منه الالتزام وكتابة إقرارا بصورة البطاقة الشخصية.

- تقوم لجنة المتابعة في النقابة بمتابعة مدى التزامه بأحكام وآداب تلاوة القرآن الكريم، وإذا لم يلتزم يتم إبلاغ النيابة العامة.

وتنتظر بذلك الشيخ السلكاوي عقوبتان وهما الوقف من الإذاعة الذي أعلن عنه بالفعل، أمس، محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية في تصريحات عقب الواقعة، حيث أوضح أنه تم وقف التعامل مع الشيخ محمد نظرا لما صدر منه أخطأ خلال تلاوة القرآن الفجر يوم الخميس، ثم تصدر العقوبة الثانية بحسب حشاد عقب الاجتماع مع لجنة التخطيط الديني بالإذاعة ولبحث وإصدار قرار الوقف النهائي.