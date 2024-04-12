9 استخدامات مذهلة للأكياس البلاستيكية القديمة.. «مش هترميها تاني»

لا يخلو منزل من الأكياس البلاستيكية القديمة، فهي متوفرة بكثرة حيث نشتري الأشياء ونضعها فيها سواء من الأسواق أو السوبر ماركت أو الصيدليات، ورغم التحذيرات من خطورتها على البيئة إلا أننا لا نستطيع التخلص منها تماما، لكن بإمكاننا استخدامها بشكل جيد لا يضر بالبيئة.

استخدامات مذهلة للأكياس البلاستيكية القديمة

وبحسب موقع tips and tricks المتخصص في شؤون المنزل، فإن هناك 9 استخدامات مذهلة لأكياس البلاستيك القديمة، حيث يمكنك إعادة استخدامها بشكل مذهل كالتالي:

1- استخدم الأكياس البلاستيك كحامل للمظلة

عند استخدام مظلة الرأس قد يكون من الصعب العثور على مكان لوضعها عندما يتوقف المطر بعدما تصبح مبللة، لذلك يمكنك وضعها في الأكياس البلاستيكية القديمة وربط المقابض معًا.

2- استخدم الأكياس البلاستيكية في المطبخ

يمكنك استخدم الأكياس البلاستيكية لتنظيف المطبخ، قم بتقشير الفواكه والخضراوات في الكيس وارمي المخلفات مرة واحدة ذلك سيساعد في نظافة المطبخ.

3- استخدمها كقفازات بلاستيكية

عندما تضطر إلى لمس شيء ملوث فأنت بحاجة إلى القليل من الحماية ليديك، ويمكن للأكياس البلاستيكية القديمة أن تفعل ذلك، فقط ضع كيسًا بلاستيكيًا حول يدك وامسك بكل ما تريد التقاطه، ستجد نفسك قمت بالتنظيف دون أن تتسخ يديك.

4- استخدم الأكياس البلاستيكية كغطاء للركبة

إذا كنت في حاجة إلى أن تركع في الحديقة، فإنك تحتاج إلى شيء تحمي ركبتيك به، والأكياس البلاستيكية يمكنها أن تفعل ذلك بالضبط، ما عليك سوى ربط كيس بلاستيكي حول ركبتيك وقل وداعًا للجينز المتسخ.

5- حشو النبات

إذا اشتريت أصيصًا لا يتناسب تمامًا مع نباتك من حيث الحجم والارتفاع، فيمكنك تعويض ذلك بكيس بلاستيكي، فقط ضع الكيس في الوعاء وأضف التربة على طرفه، لن يؤدي ذلك إلى جعل نباتك يبدو أكبر حجمًا فحسب، بل سيجعله أيضًا أخف وزنًا وأسهل في الحمل.

9 استخدامات للأكياس البلاستيكية

6- استخدمها لتغطية فرشاة الرسم

يمكنك استخدام الأكياس البلاستيك القديمة لتغطية فرشاة الرسم، عندما تقوم بالطلاء وتحتاج إلى التوقف، يمكنك وضع البكرات والفرش في كيس بلاستيكي، لكن تأكد من ربطها أو وضع شريط مطاطي حولها لمنع دخول الهواء.

7- استخدمها كحامي الحذاء

إذا كنت تريد الركض خارجًا تحت المطر ولكنك لا ترغب في سحب أي طين إلى داخل المنزل أو إتلاف حذائك، فيمكن أن يساعدك الكيس البلاستيكي، اربطه حول كاحلك وانزعه حال اتساخه بالطين قبل الدخول إلى منزلك.

8- استخدمها لتغليف الهدايا

يمكنك استخدام الأكياس البلاستيك لتغليف هديتك، استخدم ثلاثة أكياس لوضع الهدية فيها ثم اربط المقابض الثلاثة معًا، وقطع الحلقات وإعادة ترتيبها لتبدو جميلة.

9- قبعة المطر

إذا كنت تشك في إحضار مظلة للخارج أم لا، فيمكن للكيس البلاستيكي أن يحميك من المطر.