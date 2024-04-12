الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر حتى الأربعاء المقبل.. أجواء غير مستقرة

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ظاهرة الشبورة المائية، على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبري وشمال الصعيد، مع هبوب رياح محملة بالرمال والأتربة، وارتفاع الحرارة، خلال 72 ساعة مقبلة.

طقس الساعات المقبلة

وأوضحت «الأرصاد»، في بيان، أنّ طقس الساعات المقبلة يكون مائلا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويكون دافئًا على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون مائلا للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون لطيفًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

استقرار في حالة الطقس

وعن طقس الأيام المقبلة، أضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، لافتة إلى أنها تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة يوم الأربعاء 17 أبريل.

درجات الحرارة السبت 13 أبريل

- القاهرة الكبرى العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة

- السواحل الشمالية العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة

- جنوب سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة

- شمال الصعيد العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة

- جنوب الصعيد العظمى 35 درجة والصغرى 19 درجة

درجات الحرارة الأحد 14 أبريل

- القاهرة الكبرى العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة

- السواحل الشمالية العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة

- جنوب سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة

- شمال الصعيد العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة

- جنوب الصعيد العظمى 35 درجة والصغرى 19 درجة

درجات الحرارة الاثنين 15 أبريل

- القاهرة الكبرى العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة

- السواحل الشمالية العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة

- جنوب سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة

- شمال الصعيد العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة

- جنوب الصعيد العظمى 34 درجة والصغرى 19 درجة