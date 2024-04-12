الاحتلال الإسرائيلي يرفع حالة الطوارئ في المستشفيات تحسبا لهجوم إيراني محتمل

وزعت قيادة الجبهة الداخلية ووزارة الصحة الإسرائيلية، رسالة على كافة المستشفيات في دولة الاحتلال، على خلفية تهديدات بهجوم إيراني وشيك، بحسب ما أعلنته «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وتأتي هذه التهديدات الإيرانية، ردًا على قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي للسفارة الإيرانية في دمشق، ومقتل قيادي إيراني بارز.

رسالة وزارة صحة دولة الاحتلال الإسرائيلي

وجاء في رسالة وزارة صحة دولة الاحتلال الإسرائيلي: «عقب التحذيرات المتوقعة وتحديث المديرين التنفيذيين للوزارات الحكومية، نطلب التحقق من جاهزية وتوافر الفرق والإدارة والمقر الرئيسي ومركز الطوارئ في المستشفيات».

واشنطن ترسل تعزيزات إلى الشرق الأوسط

ومن جانبه، أعلن مسؤولون أمريكيون أن واشنطن أرسلت تعزيزات إلى الشرق الأوسط، بسبب التهديدات الإيرانية الأخيرة، بشأن ضرب إسرائيل ردًا على الهجوم الإسرائيلي السابق على السفارة الإيرانية في دمشق، والذي أدى إلى مقتل مسؤول إيراني كبير.

وكان رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال، تشارلز براون، قال إنّ الولايات المتحدة تعمل على منع اندلاع حرب موسعة، بالتزامن مع استعداد إسرائيل لاحتمالية شن إيران هجومًا مباشرًا على أراضيها.