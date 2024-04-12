خطوات بسيطة لعمل كباب حلة.. «أكلة مميزة هتبسط أسرتك»

يعد كباب الحلة من الأطعمة الدسمة المُحببة بالنسبة لكثيرين يُقبلون على تناولها في المناسبات المختلفة ومنها الأعياد؛ لذا وتزامنًا مع حلول عيد الفطر المبارك 2024 نستعرض في السطور التالية أسهل طريقة لعمل كباب حلة في المنزل من خلال توضيح المكونات بالمقادير المحددة وخطوات التحضير.

أسهل طريقة لعمل كباب حلة

ويمكن عمل كباب حلة في المنزل من خلال توفير مجموعة من المكونات بمقادير محددة كالتالي:

مكونات كباب الحلة

500 جرام لحم مفروم.

2 بصلة متوسطة الحجم مفرومة.

3 فصوص ثوم مهروسة.

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم.

1 ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

1/2 ملعقة صغيرة كمون.

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

زيت نباتي.

ماء أو مرق.

طريقة عمل كباب الحلة

وبعد توفير المكونات السابقة بالمقادير المحددة، فإنه يمكن اتباع الخطوات التالية لعمل كباب حلة في المنزل، حسب الشيف نجلاء الشرشابي التي قدمتها خلال برنامجها «على قد الإيد» المذاع على شاشة CBC:

تسخين ملعقتان كبيرتان من الزيت في قدر كبير على نار متوسطة. إضافة اللحم المفروم وتقليبه حتى يصبح لونه بنيًا. إضافة البصل وتقليبه حتى تصبح ذهبية اللون. إضافة الثوم، معجون الطماطم، الكزبرة، الكمون، الفلفل الأسود، والملح وتقليب المزيج جيدًا. إضافة الماء أو المرق بكمية كافية لتغطية اللحم، وتركه على نار هادئة حتى ينضج اللحم. تسخين الفحمة في صينية فرن، ووضع شبكة شواء فوقها. تشكيل كرات من خليط اللحم ووضعها على شبكة الشواء. شوي كرات اللحم حتى تصبح ذهبية اللون من جميع الجهات. تقديم كباب الحلة ساخنا مع الأرز أو الخبز، ويمكن تزيينها بالبقدونس أو الكزبرة الخضراء.

كباب حلة يناسب مختلف الأذواق

وللحصول على كباب حلة بمذاق شهي يناسب مختلف الأذواق يمكن اتباع النصائح التالية: