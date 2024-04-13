عضو بـ«النواب»: المتحف الكبير هدية مصر للعالم

قال النائب زكي عباس عضو مجلس النواب، إنّ متابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لأعمال تطوير المتحف المصري الكبير، تمهيدًا لافتتاحه، تهدف إلى عرض تاريخ الحضارة المصرية العريقة للعالم بأكمله بأسلوب عصري ومتطور.

عرض تاريخ الحضارة للعالم

وأوضح «عباس» في تصريحات صحفية، أنّ المتحف المصري الكبير سيكون أحد أهم المتاحف في العالم، وستصبح المنطقة أهم منطقة أثرية سياحية في العالم بما يليق بوجه مصر التاريخي العظيم، مشيرا إلى أنّ الافتتاح سيساهم بشكل كبير في تنشيط السياحة في مصر وجذب المزيد من الزوار من جميع أنحاء العالم.

المتحف المصري رمز للتنمية الثقافية

وأشار إلى أنّ المتحف المصري الكبير ليس فقط مكانًا لعرض الآثار والمقتنيات التاريخية، بل يمثل أيضًا رمزًا للتنمية الثقافية والسياحية، إذ سيساهم بشكل كبير في تسويق القاهرة الكبرى كمنتج ثقافي، وبالتالي تعزيز اقتصاد السياحة في مصر.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنّ المتحف المصري الكبير سيكون هدية مصر للعالم لأنه تجربة استثنائية متفردة للزوار والسائحين، مشيرا إلى أنّ الدولة تسعى إلى الترويج للسياحة والآثار المصرية عالميًا من خلال تطوير المتحف والمنطقة المحيطة به، ما يساهم في استعادة مصر لمكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.