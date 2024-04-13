هل يحق للزوجة رفع دعوى استرداد منقولات عن ذات القائمة في حال الصلح؟

دعوى استرداد قائمة المنقولات الزوجية من أكثر الدعاوى المتداولة أمام محاكم الأسرة باعتبارها أساسا لكل ممتلكات الزوجة التي أحضرتها أثناء الزواج، وفي هذا الصدد نوضح مدى أحقية الزوجة في المطالبة بقائمة المنقولات الزوجية مرة أخرى بعد التصالح مع الزوج أمام المحكمة.

قال كريم العطار المحامي، إنه في حال نشوب خلاف بين الأزواج وقيام الزوجة برفع دعوى استرداد منقولاتها الزوجية والتصالح أمام القضاء ونشوب نزاع جديد بعد هذا التصالح، يحق لها أن تقيم دعوى أخرى أمام القضاء للمطالبة بنفس أعيان الجهاز.

شرط مهم لإمكانية استرداد القائمة

وأضاف المحامي، في تصريح لـ«الوطن»، أنه يجب أن نفرق بين التصالح في القائمة وإقرار الزوجة بأنها تصالحت عن ذات المنقولات المكتوبة عند إبرام عقد الزواج، التي يحق لها أن تطالب بها، أما إذا تصالحت الزوجة على قائمة منقولات جديدة بأعيان جديدة فإنها لا يحق لها أن تطالب بالقائمة القديمة، بل يجب عليها أن تلزم الزوج بأن يوقع على القائمة الجديدة التي تحمل أعيان الجهاز الجديد وإلا ستفقد حقها في القائمة الجديدة.

وأشار إلى أن السند في المطالبة بقائمة المنقولات في كل الأحوال هو وجود المستند المُثبت به أعبان الجهاز، وهو قائمة المنقولات سواء الجديدة او القديمة.