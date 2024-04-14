فرحة «بواقي الكحك» للمحتاجين وأصحاب المزارع.. وبنصف الثمن

«مفيش حاجة بتترمي»، شعار رفعه أصحاب مصانع إنتاج «الكحك والبسكويت والبيتي فور والغُريّبة»، فبعد انتهاء موسم عيد الفطر المبارك، يبدأ أصحاب هذه المصانع في حصر المتبقي من المنتجات التي أُعدت خصيصاً للعيد، لإعادة استغلالها مرة أخرى.

ما بين البيع بنصف الثمن، والتوزيع المجاني على الأسر الأولى بالرعاية والأيتام، والبيع لأصحاب المزارع لاستخدامها كأعلاف للحيوانات والطيور، يتم الاستفادة من الكحك والبسكويت المتبقي من العيد في المصانع ومخابز الحلوى.

«دية»: بنوقف شغل يوم الوقفة عشان الشغل مايتراكمش

«مفيش حاجة بتترمي من الكحك أو البسكويت أو البيتي فور أو الغُريّبة، لأننا تقريباً بنعمل الكمية زى ما الزبون عايز، وعادةً إحنا بنوقف شغل يوم الوقفة عشان الشغل مايتراكمش، لأن الزبون بيحب الحاجة الصابحة، وفي نفس الوقت إحنا مش بنكون عايزين نخسر»، بهذه الكلمات بدأ إبراهيم دية، أحد أصحاب مخابز الحلوى، حديثه لـ«الوطن».

يحرص أصحاب المصانع ومخابز الحلوى على استغلال حلوى العيد المتبقية وعدم إهدارها، من خلال البيع بنصف الثمن أو توزيعها مجاناً على الأسر الأولى بالرعاية والأيتام وفقاً لـ«دية»: «الكحك أو البسكويت أو البيتي فور أو الغُريّبة المتبقية بنطرحها بسعر أقل، بيكون أحسن من الخسارة، وفيه جانب لله، يعني أنا يوم الوقفة طلعت 100 كيلو كحك مجاني عشان يتوزع على المحتاجين، واللي مش بينفع للأكل بيتباع بالطن كعلف للحيوانات والطيور».

«الدميري»: بعد عيد الفطر بنستعد لموسم الأفراح

عقب انتهاء موسم عيد الفطر المبارك يبدأ أصحاب المصانع ومخابز الحلوى في الاستعداد لموسم الأفراح، بحسب ما ذكره وحيد الدميري، أحد أصحاب مصانع الحلوى: «بعد عيد الفطر بنبدأ نستعد لموسم الأفراح، ومفيش فيه أي خسارة، فيه ناس بتعمل شيكارة كحك وشيكارة بسكويت وبيتى فور وغُربّية، وفيه ناس بتعمل أكثر أو أقل، وصاحب المصنع أو المخبز بيتحاسب عادي على شغله».

يحرص الكثير من أصحاب مزارع تربية الحيوانات والطيور على شراء كميات الكحك والبسكويت والبيتي فور والغُريّبة المتبقية من العيد، واستخدامها كنوع من الأعلاف غير التقليدية، كما أكد عبدالعزيز الدريني، أحد أصحاب مزارع تربية الحيوانات: «بيكون سعرها رخيص وكمان صحية ومفيدة جداً للحيوانات».