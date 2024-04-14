برلماني: اتساع نطاق الصراع العسكري في المنطقة ليس من مصلحة أي طرف

حذر النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، من التداعيات المدمرة على شعوب المنطقة كلها، حال انزلقت إلى الحرب وتم توسيع نطاق حرب غزة إلى ما هو أبعد من ذلك.

وقال «أبو عايشة»، أن الهجوم الإيراني بالصواريخ والمسيرات على إسرائيل أمس أثبت ان مصر كانت على حق، وأن حرب غزة قد تتسع لتشمل بآثارها المدمرة كل دول المنطقة.

مصر تسعى لتحقيق السلام

وأشار «أبو عايشة»، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن الموقف المصري حاسم ومحدد في خطوات بعينها، في مقدمتها تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، لأن اتساع نطاق الصراعات في المنطقة ليس في مصلحة أي طرف، ومن الضروري أن تدرك كل الأطراف التكلفة الباهظة لاستمرار الأعمال العدائية والانزلاق الى حرب أوسع وتداعياتها سياسيا وأمنيا واقتصاديا على المنطقة، وضرورة الوقف الفوري اليوم قبل الغد للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن تحذيرات القيادة السياسية المصرية، ممثلة في الرئيس السيسي، من أن اتساع رقعة الصراع في المنطقة سيكون له عواقب وخيمة على جميع دول المنطقة، بعد ما وصلت التوترات في الشرق الأوسط إلى نقطة حرجة، لا تزال ماثلة أمام الجميع فمصر تعرف المنطقة اكثر من غيرها بحكم خبراتها وريادتها.

حل القضية الفلسطينية ووقف نزيف الدماء

وبخصوص القضية الفلسطينية، قال «أبو عايشة»، إن مصر موقفها ثابت منذ اندلاع حرب السابع من أكتوبر، وطالبت مرارا وتكرارا بحل القضية الفلسطينية لوقف نزيف الدماء وحتى لايتحول هذا الصراع إلى اشتباكات مع دول أخرى.

واختتم أن ما تشهده المنطقة من صراع، يعكس الوجه الغاشم للاحتلال الإسرائيلي وعدوانه على قطاع غزة، مطالبا بتحرك أكبر للمجتمع الدولي ومجلس الأمن لدفع اسرائيل لوقف إطلاق النار والعودة لمسار التسوية السياسية.